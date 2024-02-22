У Києві літня жінка попросила знайомого допомогти з телефоном, а той її задушив: його засудили

У Києві до 14 років в’язниці засудили 30-річного чоловіка, який вбив 83-річну жінку, коли вона попросила допомогти їй налаштувати смс-банкінг. Засуджений був знайомий із літньою і допомагав їй у побутових справах.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, подія трапилася в листопаді 2022 року, коли чоловік прийшов до жінки, яка мешкала сама, допомогти налаштувати їй смс-банкінг.

"Після того, як жертва надала свій телефон та пенсійну банківську карту, обвинувачений напав на неї, повалив на ліжко та задушив", – повідомляють у прокуратурі.

Після злочину чоловік викрав телефон, телевізор та особисті речі літньої киянки й утік. Наступного дня його затримали.

Правоохоронці вилучили в нього сережку, картку киянина, ключі від квартири та її мобільний телефон.

Також у поліції встановили, що раніше судимий чоловік, який народився в Херсонській області, був безробітній та не мав постійного місця проживання в Києві.

З літньою жінкою він був знайомий, адже декілька разів допомагав їй у побутових справах.

Як покарання суд засудив чоловіка до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У коментарі "УП. Життя" співробітниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що раніше чоловік був засуджений за майнові злочини.

Звинувачення у вбивстві літньої киянки чоловік відкидає, зазначає речниця.

"До літньої втерлися в довіру під виглядом допомоги. Вони часто бачилися в гастрономі біля її будинку, іноді він допомагав їй із пакунками, доносив до квартири.

В один з разів жінка попросила налаштувати інтернет-банкінг. Ймовірно, обвинувачений думав, що в літньої там велика сума грошей", – зазначила представниця прокуратури.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з кафе хотіли вигнати літню жінку, яка просила води.