У Києві на станції метро "Площа Українських Героїв" встановили перший комплект нових літер

У Києві на перейменованій станції метро "Площа Українських Героїв" встановили перший комплект літер на колійну стіну.

Всього їх буде чотири, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Раніше назва була виконана шрифтом, створеним для московського метро.

Новий напис має 26 символів, кожен з яких важить близько 3 кілограмів. Монтажні роботи проходять вночі, коли не рухаються поїзди й відсутня напруга на контактній рейці.

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Назва "Площа Українських Героїв" є найдовшою серед усіх назв станцій метро. Всього для її перейменування виготовили 104 символи.

Автором літер став графічний дизайнер Богдан Гдаль. Минулого року він розпочав розробку шрифтів за власної ініціативи.

Ідею дизайнера підтримали архітектори станції та надали всі необхідні погодження.

За словами Гдаля, за допомогою форми літер він прагнув передати героїчність нової назви станції. Шрифт має історичний стиль. Через його складність кожну літеру виготовляли вручну.

Також у КМДА повідомили, що на станції "Звіринецька" незабаром також змонтують нову назву.

Нагадаємо, у травні 2023 року Київрада підтримала рішення про перейменування станцій "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" та "Дружби Народів" на "Звіринецьку".