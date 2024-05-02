У київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

У Києві у ніч з 1 на 2 травня на станції метро "Дружби народів", яку у травні 2023 року вирішили перейменувати на "Звіринецьку", демонтували стару назву та встановили два з чотирьох комплектів нової.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для неї виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей", – йдеться у повідомленні.

Київська міська державна адміністрація https://www.facebook.com/photo/?fbid=857039559787987&set=pcb.857040273121249 https://www.facebook.com/photo/?fbid=857039376454672&set=pcb.857040273121249 https://www.facebook.com/photo/?fbid=857039556454654&set=pcb.857040273121249 https://www.facebook.com/photo/?fbid=857039593121317&set=pcb.857040273121249 https://www.facebook.com/photo/?fbid=857039646454645&set=pcb.857040273121249

Відомо, що автором літер є шрифтовий дизайнер та фахівець Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Богдан Гдаль.

Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Тому розробляючи новий шрифт, митець врахував також історичний контекст.

Нагадаємо, ці літери створювали вручну, а потім фарбували у бронзовий колір у майстерні "Ливарний двір".