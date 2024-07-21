У Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро: пошуки людини тривають

Рятувальники шукають людину, яка була на тросі

21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Наразі біля Пішохідного мосту триває пошуково-рятувальна операція.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомив начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва, майор служби цивільного захисту Павло Петров.

"Біля Пішохідного мосту дійсно трапився обрив тросу на атракціоні канатної дороги. Перехожі, які були свідками події, намагалися витягнути трос, бо сподівалися, що там є людина.

Але, на жаль, її там не було. Тому зараз на місці події працюють і поліція, і водолазно-рятувальне відділення ДСНС, яке обстежує акваторію річки в місцях, де, за показами свідків, імовірно може бути людина", – сказав Павло Петров.

За словами майора служби цивільного захисту, наразі невідомо, хто саме був на тросі, коли той обірвався.

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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через обрив тросу атракціону у Дніпро впала дівчина.

"Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році", – зазначили у КМДА.

Патрульна поліція Києва попередила про ускладнення руху транспорту у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе через аварію на атракціоні.