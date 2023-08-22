У Пакистані на канатній дорозі над урвищем застрягли 8 людей, серед яких діти: триває рятувальна операція

У Пакистані в районі Баттаграм провінції Хайбер-Пахтунхва вранці 22 серпня місцеві жителі застрягли на підйомнику, в якого на півдорозі обірвався один з двох тросів.

Восьмеро людей, серед яких шестеро дітей, що їхали до школи, застрягли на висоті близько 275 м над урвищем, повідомляє The Washington Post.

На місцевості почали рятувальну операцію, зокрема, за участі Збройних сил країни.

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Один із тих, хто опинився в пастці – 20-річний Гульфараз. Він розповів, що на поламаному підйомнику разом з іншими пробув щонайменше шість годин й додав, що один з пасажирів, 16-річний хворий на серце хлопець, на кілька годин знепритомнів.

Фото: Prateek Kumar/AFP/Getty Images

Як повідомив очільник рятувальної місії Шарік Ріаз Хаттак, людям передали їжу, воду та ліки.

За словами Хаттак, рятувальну операцію ускладнює сильний вітер.

Він пояснив, що спершу до порятунку залучили військові гелікоптери, однак коли один з них наблизився до конструкції, вона почала розхитуватися, що стало небезпечно.

"Команда намагається шукати інші варіанти, включаючи варіант з мотузкою та дробиною, щоб спустити людей. Це дуже ризикована операція", – розповів військовий чиновник, який бере участь в рятувальній операції.

Наразі над урвищем під канатною дорогою облаштовують сітки.

За словами представника регіону Джавада Хусейна, місцеві жителі використовували приватну канатну дорогу через відсутність доріг та мостів у районі.

Він додав, що на канатній дорозі опинилися діти віком від 10 до 16 років.

Вчитель місцевої школи Зафар Ікбал розповів, що 150 дітей у цьому районі зазвичай користуються канатною дорогою, аби доїхати до школи.

Нагадаємо, на Львівщині у Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках.

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