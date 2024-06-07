Київські патрульні врятували жінку, яка була за крок до самогубства

Патрульні Олексій та Анастасія прибули на виклик і не дали жінці скоїти задумане

У Святошинському районі Києва працівники патрульної поліції врятували жінку, яка хотіла скоїти самогубство.

Її помітив небайдужий перехожий, який і звернувся до правоохоронців, повідомили в патрульній поліції Києва.

Патрульні Анастасія Кащук та Олексій Любчик, які прибули на виклик, виявили жінку, що перелізла через огорожу шляхопроводу і намагалася покінчити з життям.

"Вона була у пригніченому стані та повідомила, що хоче вчинити самогубство", – розповіли поліціянти.

Поки Анастасія намагалася підтримати і відмовити здійснювати задумане, Олексій схопив жінку, чим унеможливив її спроби зробити фатальний крок.

Киянку успішно перетягнули з небезпечної ділянки та продовжили заспокоювати. Пізніше постраждалу передали медичним працівника.

"Тепер її життю та здоров'ю нічого не загрожує", – додали у службі.

Куди звертатися, аби допомогти людині з ознаками суїцидальної поведінки?

У випадку існування загрози життю чи здоров’ю, слід звернутися за номером 102, 103 або на "гарячу лінію" з попередження самогубств та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine – 7333.

Крім того, можна скористатися номером Всеукраїнського телефону довіри – 800 501 701.

"Якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації з психічним здоров'ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним", – зазначають у МОЗ.

Нагадаємо, операторка поліції Києва протягом години розмовляла з чоловіком, який збирався вчинити суїцид. Його зрештою знайшли патрульні і надали необхідну допомогу.