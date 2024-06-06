Операторка гарячої лінії поліції допомогла врятувати чоловіка від самогубства

Поліція Києва завадила чоловікові вчинити самогубство.

Його врятувала розмова з операторкою гарячої лінії Анною Малько, повідомили поліцейські.

У повідомленні йдеться, що чоловік зателефонував на лінію "102" майже під ранок. Співрозмовник розповів Анні, що вже декілька місяців має намір скоїти самогубство, вистріливши з пістолета, але "не може натиснути на гачок".

Чоловік пояснював, що йде на крайнощі через виснаження, життєві проблеми та складнощі, з якими він не може впоратися.

"Чоловік не спав дві доби, намагаючись зібратись з думками, знайти рішення своїх проблем. Наважившись на останній крок, він відʼїхав у безлюдне місце та, тримаючи в руках зброю, зателефонував до поліції", – зазначили правоохоронці.

У процесі розмови Анна передала інформацію патрульним, аби ті відшукали чоловіка та завадили йому вчинити суїцид.

"Отримавши виклик, я не розгубилася, а намагалася його заспокоїти. Наша розмова тривала більше години. Я намагалася з’ясувати місцезнаходження.

Я розмовляла з ним, проявляючи співчуття та турботу, які були йому вкрай необхідні. Нарешті я почула, що допомога на місці і нам вдалось подолати цей складний момент", – розповіла Анна Малько.

Поліцейські встигли прибути вчасно. Чоловіка супроводили до місця, де йому надали необхідну допомогу, тож наразі його життя у безпеці.

А саму Анну за професійні дії нагородили подякою Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Куди звертатися, аби допомогти людині з ознаками суїцидальної поведінки?

Якщо існує загроза життю та здоров'ю людини, варто звернутися за номером 103 або на "гарячу лінію" з попередження самогубств та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine – 7333.

Також за номером 0 800 501 701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

"Якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації з психічним здоров'ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним", – наголосили у МОЗ.