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Операторка гарячої лінії поліції допомогла врятувати чоловіка від самогубства

Віра Шурмакевич — 6 червня, 12:12
Операторка гарячої лінії поліції допомогла врятувати чоловіка від самогубства
Анна Малько допомогла врятувати чоловіка, який перебував на межі скоєння самогубства
Поліція Києва

Поліція Києва завадила чоловікові вчинити самогубство.

Його врятувала розмова з операторкою гарячої лінії Анною Малько, повідомили поліцейські.

У повідомленні йдеться, що чоловік зателефонував на лінію "102" майже під ранок. Співрозмовник розповів Анні, що вже декілька місяців має намір скоїти самогубство, вистріливши з пістолета, але "не може натиснути на гачок".

Чоловік пояснював, що йде на крайнощі через виснаження, життєві проблеми та складнощі, з якими він не може впоратися.

"Чоловік не спав дві доби, намагаючись зібратись з думками, знайти рішення своїх проблем. Наважившись на останній крок, він відʼїхав у безлюдне місце та, тримаючи в руках зброю, зателефонував до поліції", – зазначили правоохоронці.

У процесі розмови Анна передала інформацію патрульним, аби ті відшукали чоловіка та завадили йому вчинити суїцид.

"Отримавши виклик, я не розгубилася, а намагалася його заспокоїти. Наша розмова тривала більше години. Я намагалася з’ясувати місцезнаходження.

Я розмовляла з ним, проявляючи співчуття та турботу, які були йому вкрай необхідні. Нарешті я почула, що допомога на місці і нам вдалось подолати цей складний момент", – розповіла Анна Малько.

Поліцейські встигли прибути вчасно. Чоловіка супроводили до місця, де йому надали необхідну допомогу, тож наразі його життя у безпеці.

А саму Анну за професійні дії нагородили подякою Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Куди звертатися, аби допомогти людині з ознаками суїцидальної поведінки?

Якщо існує загроза життю та здоров'ю людини, варто звернутися за номером 103 або на "гарячу лінію" з попередження самогубств та психологічної підтримки для ветеранів Lifeline Ukraine – 7333.

Також за номером 0 800 501 701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

"Якщо ви вважаєте, що є пряма загроза життю людини, ви можете діяти негайно. Надзвичайні ситуації з психічним здоров'ям слід сприймати так само серйозно, як і з фізичним", наголосили у МОЗ.

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