У Києві для перейменованих станцій метро вручну створюють нові літери
У Києві вручну створюють літери для нових назв станцій метро – "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька".
Відео процесу опублікували на сторінці Київського метрополітену у Facebook.
На першому етапі кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту.
Далі – її фарбують у колір з бронзовим відтінком.
За процесом створення нових написів спостерігає автор історичних шрифтів для київського метрополітену, дизайнер Богдан Гдаль.
Богдан Гдаль – це шрифтовий дизайнер, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням нових написів для станцій на початку 2023 року.
Шрифти для двох перейменованих станцій київського метро архітектори затвердили у липні торік.
"Ідею митця підтримали архітектори перейменованих станцій та надали всі необхідні погодження.
Внесення змін до існуючого архітектурного оформлення, зокрема й до архітектурного вигляду назви станції метрополітену, виконується виключно за погодженням з архітектором цієї станції", – розповіли тоді у Київській міській раді.
Нагадаємо, у травні 2023 року Київрада підтримала рішення про перейменування станцій "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" та "Дружби Народів" на "Звіринецьку".