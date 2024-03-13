У Києві для перейменованих станцій метро вручну створюють нові літери

У Києві вручну створюють літери для нових назв станцій метро – "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька".

Відео процесу опублікували на сторінці Київського метрополітену у Facebook.

На першому етапі кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту.

Далі – її фарбують у колір з бронзовим відтінком.

За процесом створення нових написів спостерігає автор історичних шрифтів для київського метрополітену, дизайнер Богдан Гдаль.

Богдан Гдаль – це шрифтовий дизайнер, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням нових написів для станцій на початку 2023 року.

Шрифти для двох перейменованих станцій київського метро архітектори затвердили у липні торік.

"Ідею митця підтримали архітектори перейменованих станцій та надали всі необхідні погодження.

Внесення змін до існуючого архітектурного оформлення, зокрема й до архітектурного вигляду назви станції метрополітену, виконується виключно за погодженням з архітектором цієї станції", – розповіли тоді у Київській міській раді.

Нагадаємо, у травні 2023 року Київрада підтримала рішення про перейменування станцій "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" та "Дружби Народів" на "Звіринецьку".