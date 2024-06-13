У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга, ввели йому "отруту" і вимагали 2 млн доларів

Викрадачами виявилися два чоловіки 1970-го та 1979-го року народження

У середмісті Києва чоловіки викрали лікаря місцевого медичного закладу і вимагали у нього викуп. Їм повідомили про підозру.

Про подію, яка відбулася в Солом’янському районі столиці, повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Двоє місцевих мешканців 1970-го та 1979-го року народження під’їхали до лікаря і, представившись працівниками правоохоронних органів, силою змусили потерпілого сісти до автівки.

Усередині транспортного засобу на голову кардіохірурга надягнули чорний мішок і почали рух у напрямку Совських ставків.

Правоохоронці Правоохоронці

Чоловікові вкололи в ногу речовину, яку зловмисники назвали "отрутою". Після чого в потерпілого вимагали 2 мільйони доларів за надання "протиотрути".

Викрадачі обшукали лікаря, забрали у нього 15 тисяч гривень і, виявивши, що більшої суми в нього собі немає, висадили з автівки. Після звільнення постраждалий одразу ж звернувся за допомогою до правоохоронців.

"Спільники, переховуючись від поліції, декілька разів змінювали номерні знаки й автомобілі. Слідчі провели ряд обшуків за їхніми місцями мешкання, у ході яких вилучили транспортні засоби, рації та засоби зв’язку, а також мисливські рушниці й набої до них", – розповіли правоохоронці.

Обом викрадачам повідомили про підозру у вчиненні незаконного позбавлення волі або викрадення людини, грабежу та вимагання.

"Ділкам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – пише поліція.

Одному з фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У коментарі "УП.Життя" речниця прокуратури Києва Ірина Винокурова повідомила, що правоохоронці наразі не з’ясували, чому нападники вирішили викрасти саме цього лікаря і чому назвали саме таку суму.

Нагадаємо, у березні 2024 року правоохоронці Миколаївщині викрили 50-річного чоловіка, який викрав 8-річну дівчинку з її подвір’я та сховав у землянці.