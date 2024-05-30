У Києві вперше від початку повномасштабної війни проведуть Марш Рівності

У Києві проведуть Марш Рівності в червні 2024 року

16 червня вперше від початку повномасштабного вторгнення у Києві відбудеться Марш Рівності.

Запланована локація – столичне метро, повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на організаторів.

Вони запевняють, що Марш Рівності відповідатиме безпековим вимогам та буде узгодженим із владою. Також анонсують, що у Марші зможуть взяти участь не більше 500 людей – активістів, волонтерів, представників ЛГБТК+ та правозахисних організацій.

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"В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність", – додали організатори.

9 червня також планують провести благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в арт-центрі Closer (вул. Нижньоюрківська, 31). У програмі – лекції, дискусії, креативні майстерні, майстер-класи тощо.

Для входу на фестиваль варто зробити благодійний внесок. Усі кошти спрямують на потреби для захисниць і захисників України.