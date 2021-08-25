В Одесі напали на волонтера прайду – хотіли зірвати бандану з веселкою

В Одесі напали на волонтера фестивалю квір-культури "Одеса прайд 2021".

Нападники намагалися відібрати у хлопця бандану з принтом райдуги.

Про інцидент, який трапився 24 серпня, повідомили на сторінці фестивалю у соцмережі.

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У відеозверненні голова організаційного комітету фестивалю Анна Леонова розповіла, що четверо чоловіків напали на волонтера Олександра Татянко.

"Напад відбувся на вулиці на людину, яка не була абсолютно нічим непримітною, окрім того, що в неї була на лобі пов'язана шнурком веселкова бандана.

Те, що вона з райдугою, можна було зрозуміти по тому, що вона дуже яскрава", – розповідає Анна Леонова.

Фото: Ruletkka/Depositphotos

За її словами, нападники намагалися зірвати бандану з голови, словесно погрожували, а також натякали на те, що у них є холодна зброя.

"Ситуація абсолютно неприпустима і тривожна, тому що вчорашній напад не був пов'язаний ні з якими акціями чи заходами, про які частіше за все розповідають наші опоненти.

Нібито причиною їхньої ненависті та агресії є які-небудь вуличні правозахисні події", – додала вона.

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У пресслужбі фестивалю заявляють, що напад здійснили активісти організації "Традиція і порядок", серед яких був лідер ТіП в Одесі – Ілля Попков.

У коментарі "Радіо Свобода" Попков розповів, що опинився на місці нападу випадково, а нападники – не члени організації "Традиція і порядок".

За словами Попкова, волонтер провокував тих, хто пізніше відбирав в нього бандану.

"Вони розклеювали агітацію, а він почав їх провокувати. Не знаю, як саме, мене там ще не було", – заявив Попков.

Анна Леонова додала, що розцінює цей інцидент як злочин на ґрунті ненависті та разом з Олександром очікує правоохоронців, щоб зафіксувати показання.

Попков уточнив, що поліція до нього ще не зверталась.

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