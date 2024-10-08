Нібито не зміг знайти дружину: у Києві судитимуть чоловіка, який розгромив офіс Мінсоцполітики

У Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України.

До таких дій чоловік вдався нібито через те, що не міг знайти собі дружину, повідомляє Київська міська прокуратура.

Інцидент трапився наприкінці вересня. 32-річний чоловік з Волині зайшов до приймальні та зненацька почав стільцем бити вікна, перекидати меблі та техніку. Він супроводжував ці дії брутальною лайкою.

Працівники злякались та вибігли з офісу та викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що волинянин був у столиці проїздом.

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"На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований", – зауважили в прокуратурі.

Відео погрому в офісі Мінсоцполітики

Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами – мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю. В цьому певним чином він звинуватив державні установи, які, з його слів, не бажали допомогти йому у цьому питанні.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт за статтею хуліганство.

Волинянину загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.