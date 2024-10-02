Не "правдива історія". Netflix програв суд жінці, яку вважають прототипом героїні серіалу "Оленя"

У штаті Каліфорнія (США) відбулося судове засідання щодо позову Фіони Гарві, яку вважають прототипом Марти – героїні з серіалу "Оленя" (Baby Reindeer). Це напружена комедійна драма від Netflix, яка розповідає історію актора та комедіанта Річарда Ґадда, який став жертвою переслідувань.

Раніше жінка звинувачувала Netflix у наклепі, порушенні її права на публічність, пише The Guardian.

Суд постановив, що Гарві може продовжувати свій позов проти Netflix. Суддя зазначив, що серіал було помилково названо "правдивою історією", а стрімінговий сервіс "не доклав жодних зусиль", щоб перевірити історію Річарда Ґадда або "замаскувати Гарві як прототип Марти".

За словами Гарві, в серіалі про неї розповідають неправду – що вона нібито вчинила сексуальне насилля над творцем серіалу Річардом Ґаддом та виколола йому очі, а також те, що її відправили до в'язниці за переслідування чоловіка.

Глядачі за лічені дні встановили особу, яка надихнула авторів серіалу створити героїню Марти. Користувачі помітили схожість Гарві із персонажкою "Оленяти" за віком, зайнятістю та національністю.

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Після того Гарві подала позов на суму 170 млн доларів США. Жінка заявила, що шоу зганьбило її, зобразивши "засудженою сталкеркою", хоча Фіона насправді не відбувала покарання.

На свій захист Річард Ґадд стверджував, що Гарві впродовж років, коли той працював у лондонському пабі, щипала його за спину і відправляла йому "тисячі тривожних електронних листів і голосових повідомлень". Через це чоловік звернувся до поліції. Тоді Фіона отримала "попередження про домагання", але її не притягнули до кримінальної відповідальності.

Акторка Джессіка Ганнінг та творець серіалу Річард Ґадд Gregg DeGuire/Getty Images

Також Ґадд заявив, що серіал і п'єса, на якій він заснований, вигадані і не мали на меті "дослівно відтворювати" реальність.

Натомість суддя згадав про публікацію в Sunday Times, стверджуючи, що це може свідчити про "фактичний злий умисел", якщо Netflix вирішив представити історію як правдиву, хоча перед тим було відомо, що вона вигадана.

Ім'я Гарві ніколи не називали в серіалі, але громадськість швидко впізнала її через публікації в соціальних мережах. За словами Фіони, їй погрожували розправою, а суддя визнав, що позивачка зазнала "сильного емоційного стресу і боялася вийти на вулицю".

У підсумку суддя відхилив і клопотання Netflix про відмову від позову, і претензії Гарві щодо недбалості, порушення її прав на публічність і штрафних збитків. Але суддя дозволив жінці подати позов про навмисне заподіяння емоційних страждань.

Нагадаємо, нещодавно лондонський суд виніс вирок колишньому ведучому BBC 63-річному Г’ю Едвардсу, якого раніше звинувачували у збереженні непристойних дитячих фото.