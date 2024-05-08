Надсилав інтимні фото та відео: у Києві судитимуть чоловіка за розбещення неповнолітньої

У Києві 35-річного вінничанина судитимуть за розбещення 15-річної дівчини. Затриманий знайшов її у соцмережах і намагався звабити, надсилаючи їй фото та відео інтимного характеру.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, у телефоні зловмисника також виявили дитячу порнографію.

У коментарі для "УП. Життя" речниця прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що чоловік знайомий з мамою потерпілої. Їхнє листування тривало добу.

"Він надсилав їй повідомлення з вечора і протягом усього наступного дня. Дівчинці це не подобалося і зрештою вона розповіла про це мамі. Мама звернулась до правоохоронних органів та написала заяву", – зазначила представниця пресслужби.

Також Ірина Винокурова зауважила, що фігуранта злочину не вперше притягують до кримінальної відповідальності.

"Раніше він відбував покарання за грабіж. Також відомо, що колись його намагалися покарати за згвалтування. Але з невідомих причин потерпіла тоді забрала свою заяву. Фактично його не засудили за це", – сказала речниця Київської міської прокуратури.

Наразі з постраждалою все добре.

"У психологічному плані з нею все в порядку. Вона свідома і розуміє, як діяти у таких ситуаціях. Завдяки цьому переписка не тривала довго", – пояснила Ірина Винокурова.

У прокуратурі кажуть, чоловіка судитимуть за частиною 1 статті 156 (вчинення розпусних дій щодо особи що не досягла 16-річного віку), частиною 2 статті 301 (надсилання зображень порнографічного характеру неповнолітній) та частиною 1 статті 301-1 (умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення терміном до 6 років.

Раніше ми розповідали, що нещодавно засудили 53-річного чоловіка, який у 2019 році протягом кількох місяців розбещував двох неповнолітніх дівчат.