Просив надсилати відверті фото: у Києві за розбещення 8-річної дитини судитимуть 24-річного чоловіка
У Києві судитимуть чоловіка, який просив 8-річну дівчинку знімати для нього фото та відео інтимного характеру.
Інцидент трапився у серпні 2023 року, повідомили у Київській міській прокуратурі.
У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що дівчинка познайомилася із зловмисником у Telegram.
"У цьому додатку є функція "Люди поруч". Завдяки їй чоловік знайшов неповнолітню і почав з нею листуватися. Їхня переписка тривала не більше тижня", – сказала Винокурова.
У повідомленнях він просив потерпілу знімати для нього відверті фото та відео. Більше того, був "режисером" цього процесу, адже розказував їй, що і як правильно робити, щоб про все не дізналися батьки.
"Дитина ще маленька, вона не до кінця розуміла, що і до чого, тож розповіла все своїй мамі. Потім вона почала спілкуватися з ним від імені доньки", – зазначила речниця прокуратури.
Після цього жінка звернулася до поліції та написала заяву.
Правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 24-річний уродженець Рівненської області. При огляді телефону поліцейські знайшли у ньому фото та відео інтимного характеру, зокрема й за участю дітей.
Справу скерували до суду. У прокуратурі кажуть, обвинувачуваного судитимуть за частиною 2 статті 156, частинами 1 та 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Раніше ми розповідали, що суд визнав винним 28-річного чоловіка у розбещенні 7-річної дівчинки. Він заманив її до себе додому, де вчиняв розпусні дії.