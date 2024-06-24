Просив надсилати відверті фото: у Києві за розбещення 8-річної дитини судитимуть 24-річного чоловіка

У Києві судитимуть чоловіка, який просив 8-річну дівчинку знімати для нього фото та відео інтимного характеру.

Інцидент трапився у серпні 2023 року, повідомили у Київській міській прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що дівчинка познайомилася із зловмисником у Telegram.

"У цьому додатку є функція "Люди поруч". Завдяки їй чоловік знайшов неповнолітню і почав з нею листуватися. Їхня переписка тривала не більше тижня", – сказала Винокурова.

У повідомленнях він просив потерпілу знімати для нього відверті фото та відео. Більше того, був "режисером" цього процесу, адже розказував їй, що і як правильно робити, щоб про все не дізналися батьки.

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"Дитина ще маленька, вона не до кінця розуміла, що і до чого, тож розповіла все своїй мамі. Потім вона почала спілкуватися з ним від імені доньки", – зазначила речниця прокуратури.

Після цього жінка звернулася до поліції та написала заяву.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Ним виявився 24-річний уродженець Рівненської області. При огляді телефону поліцейські знайшли у ньому фото та відео інтимного характеру, зокрема й за участю дітей.

Справу скерували до суду. У прокуратурі кажуть, обвинувачуваного судитимуть за частиною 2 статті 156, частинами 1 та 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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