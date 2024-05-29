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Познайомились у грі: в Києві затримали чоловіка, який надсилав 8-річному хлопчику інтимні фото

Олена Барсукова — 29 травня, 12:20
Познайомились у грі: в Києві затримали чоловіка, який надсилав 8-річному хлопчику інтимні фото
У Києві викрили чоловіка, який надсилав 8-річній дитині свої інтимні фото
Київська міська прокуратура

У Києві взяли під варту 28-річного чоловіка, який через комп’ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав йому свої інтимні фото.

Чоловіку повідомили про підозру – йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомляє Київська міська прокуратура.

До поліції звернувся батько хлопчика, коли побачив у телефоні сина зображення порнографічного характеру.

Слідчі з'ясували, що підозрюваний познайомився з хлопчиком через чат популярної комп’ютерної гри, де видавав себе за однолітка.

"Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в інтернеті. Надалі підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи фото порнографічного характеру та просив надсилати йому фото у відповідь", – кажуть у прокуратурі.

Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.

Зловмиснику повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ст. 156, 301-1 КК України).

Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, жертвою сексуального насильства в інтернеті є кожна 8-ма дитина у світі: про злочини повідомляють щосекунди.

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