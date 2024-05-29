Познайомились у грі: в Києві затримали чоловіка, який надсилав 8-річному хлопчику інтимні фото

У Києві взяли під варту 28-річного чоловіка, який через комп’ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав йому свої інтимні фото.

Чоловіку повідомили про підозру – йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомляє Київська міська прокуратура.

До поліції звернувся батько хлопчика, коли побачив у телефоні сина зображення порнографічного характеру.