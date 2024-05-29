Познайомились у грі: в Києві затримали чоловіка, який надсилав 8-річному хлопчику інтимні фото
У Києві взяли під варту 28-річного чоловіка, який через комп’ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав йому свої інтимні фото.
Чоловіку повідомили про підозру – йому загрожує до 8 років ув'язнення, повідомляє Київська міська прокуратура.
До поліції звернувся батько хлопчика, коли побачив у телефоні сина зображення порнографічного характеру.
Слідчі з'ясували, що підозрюваний познайомився з хлопчиком через чат популярної комп’ютерної гри, де видавав себе за однолітка.
"Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в інтернеті. Надалі підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи фото порнографічного характеру та просив надсилати йому фото у відповідь", – кажуть у прокуратурі.
Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.
Зловмиснику повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ст. 156, 301-1 КК України).
Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, жертвою сексуального насильства в інтернеті є кожна 8-ма дитина у світі: про злочини повідомляють щосекунди.