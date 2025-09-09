Смертельна автотроща в Києві: загиблий водій виявився захисником, який нещодавно повернувся з полону

24-річний Сергій Ганус, який у квітні 2025 року повернувся в Україну після трьох років полону, був водієм автівки, що днями втрапила у смертельне ДТП в Києві.

Про це "УП. Життя" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Очільниця Краснокутської селищної ради Харківської області Ірина Карабут розповіла, що Сергій Ганус брав участь в АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська. Незадовго після цього мешканець Харківщини потрапив у полон.

"З 2022 по 2025 рік він перебував у жорстокому російському полоні, витримав усі знущання, вижив", – додала Ірина Карабут.

Цьогоріч у квітні Сергія вдалося повернути з російської неволі в рамках чергового обміну полоненими.

7 вересня в Києві сталася смертельна ДТП. Колишній полонений був водієм автівки, яка спричинила автотрощу через ймовірне перевищення швидкості. Тоді внаслідок аварії загинули Сергій Ганус та його 45-річний пасажир, транспортний засіб яких зайнявся.

"За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan", – повідомляли в поліції.

Водія та пасажирку іншої машини, а також пішохода, який був поруч з епіцентром ДТП, госпіталізували – вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху – частина 2 статті 286 Кримінального кодексу.

Раніше на Вінниччині помер військовий, який повернувся з російського полону у 2023 році. Після обміну він розповідав, що потягом року неволі мріяв про яблуко.