У Києві відбудеться прем'єра сучасного балету "ЕСКАПІСТІКО"

У новій виставі від Insha Dance Company кожна взаємодія тіл створює музику в реальному часі завдяки модульному синтезатору, а костюми згенеровані штучним інтелектом.

Покази відбудуться 26 травня і 10 червня 2025 року у Київській опері (вул. Межигірська, 2) у межах вечора одноактних вистав "1984. ІНША. Ескапістіко".

* Прем'єра мала відбутися ще 6 січня, але була скасована через складні технічно-виробничі обставини. Центральний об’єкт, а саме металева сфера, що перетворюється на живий інструмент під час вистави, потребував трохи більшого часу на виготовлення, ніж планувалося, через труднощі з електропостачанням на виробництві після ворожих обстрілів.Тепер у глядачів буде справжня можливість відчути, почути і побачити використання хореоакустичного методу – це органічна діджиталізація танцювального театру.

В "ЕСКАПІСТІКО" танець генерує музику безпосередньою взаємодією тіла танцівника з великою металевою напівсферою, яка підключена до модульного синтезатора.

Модульний синтезатор обробляє сигнал, отриманий від напівсфери після дотику до неї тіла танцівника, і робить з цього сигналу ноту, і рух танцівника визначає, як довго ця нота звучатиме.

Прем'єра сучасного балету "ЕСКАПІСТІКО" у постановці Іллі Мірошніченка досліджує внутрішній пошук свободи через танець та боротьбу між втечею від реальності і прагненням повернутися до самих себе. Сучасна хореографія та електронна музика створюють внутрішній конфлікт, де кожен рух і звук мають свій сенс.

Що буде, якщо на мить зникнути? Не втекти назавжди — просто заховатися від шуму. Вимкнути світ, залишити повідомлення непрочитаними, замкнутись у кімнаті, де тиша здається безпечною. Але тиша — не завжди тиха. У ній починають звучати голоси. Твої власні. Один за одним вони набувають людської форми, і ось уже страх, спокуса, втома, надія — стоять поряд. У виставі "Ескапістіко" реальність розщеплюється на фрагменти особистості. І кожен із них виходить на сцену. Як у історії Біллі Міллігана, де одна особистість змінювала іншу, герой стикається з альтернативними версіями себе самого. Втеча у підсвідомість виявляється ще хаотичнішою, ніж втеча від зовнішнього світу.

Це експеримент із часом, звуком і рухом, де кожна взаємодія тіла танцівників з металевою сферою створює справжню музику завдяки генерації унікального і щоразу різного звукоряду модульним синтезатором . Тут немає повторів. Усе вперше. Тільки тут. Тільки зараз.

"Театр — це найчесніша форма ескапізму. Не тому, що він відволікає від реальності. А тому, що дозволяє побачити її інакше. Зсередини. Збоку. Під мікроскопом. Наша вистава — не втеча. Це можливість зупинитись і подивитись на себе без ілюзій. І, можливо, вперше — по-справжньому. Цей досвід не зникає разом із фінальним затемненням. Він залишається — як відлуння, як питання, як відповідь, що приходить пізніше" , — говорять творці "ЕСКАПІСТІКО".

У програмі також балет "1984. ІНША" — інноваційне хореографічне прочитання антиутопії Джорджа Орвелла, що втілює боротьбу особистості проти тоталітарної системи. Хореографи Ілля Мірошніченко та Катерина Кузнецова створюють сценічну картину, де "темрява правди" змагається зі "світлом пригноблення".

Вистава супроводжується композиціями володарки премій "Оскар" та Grammy Гільдур Ґуднадоттір, а також піаніста-експериментатора Hauschka.

Проєкт реалізується у співпраці з Goethe-Institut в Україні.