У Києві відбулася ресурсна зустріч для жінок: про енергію, ресурси та підтримку

У сучасному ритмі життя кожна жінка стикається з викликами збереження внутрішнього балансу та пошуку джерел енергії. Саме з цією метою меблева компанія ДУБОК організувала ресурсну зустріч для жінок у Києві. Подія об'єднала тих, хто шукає відповіді на важливі запитання: куди втікає енергія, де знайти ресурс і як відновитися у колі однодумців.

Ідеєю було створення події саме в меблевому салоні ДУБОК. Кожна учасниця могла відчути себе як вдома: приємна та затишна атмосфера салону сприяла максимальному розслабленню, щирим розмовам за чашкою кави на зручних диванах і фокусуванню на собі.

На заході учасниці працювали разом із професійною психотерапевткою, яка поділилася цінними знаннями та інструментами для емоційного відновлення. Серед практик — терапевтичні вправи, інтерактивні заняття та відкриті розмови, які дозволили кожній учасниці знайти власний ресурс і сформувати чіткий план дій для збереження енергії у житті.

"Такі зустрічі вкрай важливі для жінок. Це не лише час для роздумів і відновлення, а й можливість відчути підтримку, поділитися досвідом та разом шукати рішення. Формування таких ком'юнітів сьогодні — дуже потрібні", — зазначила одна з учасниць.

Цей захід став доказом того, що підтримка, щирі розмови та спільна робота допомагають зупинитися, побачити та знайти натхнення для нових звершень. ДУБОК продовжує створювати події, які сприяють простому та гармонійному життю, і вже планує наступні зустрічі для жінок по різних містах.

Довідка:

Дубок — це меблева компанія з 14-ти річним досвідом на ринку, яка продає великий асортимент меблів українських виробників. Мережа налічує 27 салонів по Україні та представлена ​​в 7-ми областях: Київська, Франківська, Волинська, Хмельницька, Рівненська, Житомирська, Львівська. Дубок спрощує процес вибору і покупки меблів та знаходить індивідуальний підхід до кожного клієнта.