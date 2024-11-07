У Києві відбувся 8 Український Жіночий Конгрес: час формувати стратегію майбутнього

У вівторок, 5 листопада, у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес – щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності.

Цього року Конгрес відбувся під гаслом "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість".

Відкриваючи Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначила, що Восьмий УЖК ставить собі за мету зазирнути в майбутнє: уявити, якою буде Україна через 5, 10, 15 років, систематизувати виклики, які перед нами стоять, і спробувати знайти шляхи, щоб їх уникнути.

"Сьогодні ми мріємо про щасливе ідеальне майбутнє, але хочемо уявити його реальним. Ми хочемо говорити про нього правдиво, конструктивно і з урахуванням усіх точок зору", – заявила Олена Кондратюк.

"Жінки – ключові агентки змін у здобутті перемоги та повоєнному відновленні України. Адже саме вони взяли на себе величезне навантаження та відповідальність за спільне майбутнє. Українки підхопили "класично чоловічі" задачі, управління державними процесами, бізнеси – цей внесок заслуговує поваги і має бути гідно оцінений", – заявила співзасновниця УЖК Марія Іонова.

"На кожен Конгрес ми прагнемо зібрати якомога ширше коло спікерів і спікерок, які комплексно відображають настрої суспільства. Це дозволяє грунтуватися на чітких реальних даних, коли ми виробляємо стратегії майбутнього. Адже Український Жіночий Конгрес – це не тільки дискусії, а ще і рекомендації, плани, рішення і втілення ідей", – зазначила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.

Цього року участь у роботі Конгресу взяла Перша леді України Олена Зеленська, посолки США Бріджит Брінк і Канади Наталка Цмоць.

Візію майбутнього представив Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру – організації, яка формує стратегічне бачення розвитку України.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про ролі жінок у нових економічних реаліях.

Нові ролі і нові якості жінок, зміну суспільної парадигми відношення до жіночих ролей обговорили нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук, військовослужбовиця Оксана Рубаняк, керівниця найбільшого в Європі українського хабу Світлана Залужна (Литва).

Представниці великого бізнесу з традиційно "чоловічих" сфер розповіли, як міняються гендерні політики всередині їх компаній і як все більше жінок посідають посади на різних ланках. Зокрема, на Восьмому УЖК були присутні представниці компаній "Приват", "МетІнвест", "МХП", "Київстар", "Ощадбанк", "TokarevFoundation".

Демографічну кризу і цінність людського капіталу чи не вперше на такому високому рівні обговорили урядовиці, науковиці, лікарі, соціологи, підприємиці.

Критичну важливість участі жінок у повоєнному відновленні України підкреслили представниця ООН Жінки Сабін Фейзер Гюнеш, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

У спеціальному діалозі-перформансі акторка Ірма Вітовська та директор театру Франка Євген Нищук подискутували про культурний ренесанс, який переживає Україна.

Військова панель об’єднала канадських і українських військовослужбовиць, представниць міністерств у справах ветеранів і стратегічної промисловості.

Цьогорічну відзнаку УЖК посмертно отримала бойова медикиня Ірина Цибух ("Чека").

Відео усіх дискусій та виступів Восьмого Українського Жіночого Конгресу доступні на офіційному сайті Конгресу womenua.today та у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram та X.