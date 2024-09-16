У Києві відкрили Алею пам’яті Георгія Ґонґадзе: де і коли її можна побачити

У Києві презентували тимчасову Алею пам’яті українсько-грузинського журналіста та активіста Георгія Ґонґадзе, якого викрали та вбили у вересні 2000 року. З цієї події розпочали Тиждень памʼяті Георгія Ґонґадзе.

Побачити експозицію, розміщену перед Києво-Могилянською академією, можна впродовж тижня – до 20:00 22 вересня, повідомила команда Премії імені Георгія Ґонґадзе.

"Його вклад є всюди – у формуванні громадянського суспільства, культурі, самоідентифікації, свободі слова та розвитку медіа. Думки, практики та світогляд Георгія залишаються актуальними й досі.

Ця Алея – це ще одне нагадування, що Герої України не можуть і не будуть забутими, а зло завжди має бути покаране. Погрозам, репресіям і вбивствам – не місце в Україні", – сказав програмний директор Премії Владислав Зінкевич.

Алея складається з інформаційних банерів про життя і діяльність журналіста. Її створили, аби продемонструвати вклад Георгія у становлення демократичної України, громадянського суспільства та поширення "українського голосу" у світі.

ВІДЕО ДНЯ

Премія імені Георгія Ґонґадзе Премія імені Георгія Ґонґадзе Премія імені Георгія Ґонґадзе Премія імені Георгія Ґонґадзе Премія імені Георгія Ґонґадзе Премія імені Георгія Ґонґадзе

На урочистому відкритті Алеї виступили:

виконавча директорка українського ПЕН Тетяна Терен ;

українська журналістка та телеведуча, віцепрезидентка Українського ПЕН Мирослава Барчук ;

; правозахисниця, представниця сім’ї Ґонґадзе Валентина Теличенко ;

; заступниця генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ольга Сало ;

; журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач ;

; голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик;

директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк .

Подія завершилася вшануванням памʼяті Георгія та покладанням квітів на його могилі. Журналіст похований на подвір’ї церкви Миколи Набережного на Подолі.

Нагадаємо, у 2024 році лауреаткою журналістської Премії імені Георгія Ґонґадзе стала директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному" Тетяна Трощинська.

Окрім того, на перемогу претендували журналістки Анна Бабінець, Ольга Руденко.