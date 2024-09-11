Нагадує про три трагедії. У Києві відкрили меморіал пам’яті жертв геноциду кримських татар

У Києві відкрили меморіал, присвячений жертвам геноциду кримськотатарського народу, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

"Крим – це не просто територія. Це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою, традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху.

Сьогодні відкриваємо український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму", – написав президент.

Меморіал у столичному сквері Миру покликаний нагадувати про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, радянську депортацію у 1944 році та російську окупацію у 2014-му.

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Фото: Акім Галімов

На відкритті меморіалу були присутні іноземні партнери України, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Андрей Пленкович, прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня, очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил, голова парламенту Молдови Ігор Гросу. Також до заходу долучився лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, українські військовослужбовці та дипломати.

"Ми стоїмо в особливому місці. Ще донедавна тут був сквер чекістів. У ваших країнах знають і пам'ятають про їхні жахливі злочини. Злочини й діяння радянської тоталітарної системи загалом. Як вони вбивали, катували, вчиняли насильницькі депортації.

Сьогодні ми зібралися з вами, щоб увічнити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України – геноцид і депортацію. Зло, абсолютне зло, яке здійснила радянська влада, зокрема самі чекісти, у 1944 році. І сьогодні на цьому місці ми відкриваємо меморіал (...) Як символ того, що тирани і диктатори неодмінно програють", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня у Латвії. Кримська платформа – це міжнародний майданчик, покликаний створювати умови для звільнення Криму з-під російської окупації.