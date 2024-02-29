У Києві викрили псевдоволонтерку, яка нібито збирала кошти для дітей-сиріт

У Києві судитимуть 18-річну дівчину, яка начебто збирала кошти для дітей-сиріт, а насправді витрачала їх на власні потреби.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, псевдоволонтерка видавала себе за працівницю одного із благодійних фондів, однак, як з’ясувалося, жодного стосунку до нього не мала і кошти нікому не перераховувала.

У коментарі для "УП. Життя" представниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що дівчину, одягнену у футболку з написом "Допомога дітям-сиротам", поліцейські побачили на Хрещатику. Вона просила перехожих жертвувати кошти на банківську картку.

"Правоохоронці почали перевіряти інформацію про те, для кого дівчина збирає гроші та до якої благодійної організації належить. Та показала документи, але виявилося, що вони підроблені", – зазначила представниця пресслужби.

За її словами, небайдужі переказували псевдоволонтерці від 300 до 500 гривень. Загалом вдалося зібрати "пожертви" у 15 людей: це з’ясували, перевіривши кількість здійснених транзакцій. Всі постраждалі вже написали заяви до поліції.

18-річна киянка, яка збирала гроші для дітей-сиріт Київська міська прокуратура

Дівчині загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років, позбавлення волі до трьох років, виконання виправних робіт терміном до двох років або ж сплата штрафу у розмірі від 51 до 68 тисяч гривень.

У прокуратурі закликають бути обачними та не давати гроші людям на вулиці. Благодійні фонди зазвичай мають офіційні сторінки, де є вся необхідна інформація, фінансові та фотозвіти, а також контакти, за якими можна уточнити чи перевірити дані.

Раніше ми розповідали, що псевдоволонтер обманув бійців, представившись працівником благодійного фонду "Тихо". Шахрай взяв гроші у бійців на авто, а потім зник.