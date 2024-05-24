У Києві до Дня міста висадили "квіткові картини": де їх можна побачити

Де у Києві розташовані квіткові композиції до Дня міста: перелік адрес у кожному районі

До Дня народження Києва, який цього року відзначають 26 травня, у столиці створили квіткові композиції за мотивами картин і візерунків, авторами яких є відомі українські митці.

Їх висадили працівники комунальних підприємств з утримання зелених насаджень комунального об’єднання "Київзеленбуд". Квіти для картин вирощували самостійно у власних оранжереях, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Попри всі виклики воєнного часу, важливо не втрачати зв’язок з нашими культурними цінностями. Такі яскраві локації нагадують нам про багату спадщину українського мистецтва. Адже воно здатне надихати та єднати навіть у найскладніші часи", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Створення таких композицій важливе задля підтримки ідентичності української столиці та незламності духу, додав Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Картини з квітів облаштували по всьому місту, зокрема:

у Голосіївському районі на Либідській площі можна побачити композицію за мотивами картини "Мотанка" художника Олега Денисенка;

у Дарницькому районі на Харківській площі за мотивами картини "Птах щастя" художниці Алли Горської;

у Деснянському районі у парку з водними обʼєктами вздовж проспекту Романа Шухевича за мотивами картини "Козак Мамай" художниці Любові Панченко;

у Дніпровському районі поруч із транспортною розв’язкою біля станції метро "Лівобережна" за мотивами картини "Дівчата у полі" українського художника Казимира Малевича;

в Оболонському районі на проспекті Оболонський, біля станції метро "Оболонь" за мотивами картини "Український вінок" художниці Ганни Собачко-Шостак;

у Печерському районі поблизу транспортної розв’язки на бульварі Миколи Міхновського та Набережного шосе за мотивами картини "Птах з калиновим хвостом" художниці Тамари Гордової;

у Подільському районі на вулиці Олени Теліги, біля зупинки "Лікарня імені Павлова" за мотивами картини "Бучанська весна" художниці Любові Панченко;

у Святошинському районі у сквері біля Святошинської райдержадміністрації за адресою проспект Берестейський, 97 – візерунки "Малий Державний Герб УНР, 1918 року" художника Василя Кричевського;

у Солом’янському районі на розв’язці по вулиці Гетьмана за мотивами картини "Катерина" Тараса Шевченка;

у Шевченківському районі на Майдані Незалежності за мотивами картини "Ритм" української художниці Соні Делоне.

Раніше ми розповідали, як з’явився День Києва і де його святкувати.