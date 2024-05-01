У Києві власник машини викликав поліцію, бо забув, де припаркувався

Після прибуття поліціянти знайшли загублену машину власника на сусідній вулиці.

У Голосіївському районі Києва поліція прибула на хибний виклик про викрадення машини. Автівку знайшли на сусідній вулиці, а на заявника наклали штраф.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Спершу чоловік розповів, що його транспортний засіб зник із місця паркування. Правоохоронці оперативно обстежили найближчу місцевість і виявили зачинену та неушкоджену машину на сусідній вулиці.

Згодом власник зізнався, що звернувся до поліціянтів, бо в поспіху забув, де залишив автівку.

Працівники поліції винесли постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (карається штрафом у розмірі від 850 до 3400 грн.), а також провели профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликали свідомо використовувати можливість звернутися до патрульної служби.

"Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення – вартуватиме життя", – написали правоохоронці.

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