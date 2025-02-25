Поліція оголосила підозри власникам мережі київських аптек у продажі ліків з Росії

У Києві власників мережі аптек підозрюють у незаконному продажі російських лікарських препаратів.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, два громадянина Азербайджану незаконно ввезли в Україну та продавали тут понад 20 позицій російських лікарських препаратів: антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності тощо.

Правоохоронці з’ясували, що медикаменти переправляли з Росії в Молдову рейсовими автобусами.

"Звідти фігуранти забирали їх особисто й завозили в Україну, приховуючи від митного контролю. За попередніми розрахунками, фігуранти заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше півтора мільйони гривень", – зауважили в поліції.

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Поліцейські провели серію санкціонованих обшуків у мережі аптек та в помешканнях їхніх власників. У результаті вилучили мобільні телефони та комп’ютери з доказами вчинених злочинів та понад сотню найменувань іноземних ліків, серед яких більше трьох десятків – російські.

На основі зібраних доказів слідчі оголосили власникам київської мережі аптек та двом фармацевтам про підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111–1 Кримінального Кодексу України). Якщо вину буде доведено, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються інші можливі причетні до вказаного злочину.

Також після того, як поліція повідомила про це Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, підприємцям скасували ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.

Нагадаємо, в Україні заборонений продаж російських ліків з 8 червня 2022 року, коли набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також щодо вивезення лікарських засобів з України".

За продаж ліків з Росії чи Білорусі аптеку можуть позбавити ліцензії, а власників оштрафувати мінімум на 1700 гривень. Якщо їхню співпрацю з компаніями РФ доведуть, власників аптек можуть увʼязнити на термін до 12 років.

Нагадаємо, у серпні 2024 року про незаконний продаж російських ліків писали журналісти-розслідувачі "Схем". Рослідувачі викрили на цьому мережу "Ел’Фарм" та її власників братів Ешгін і Елвін Багірови – громадян Азербайджану, які проживають у Києві.

Тоді журналісти виявили, що "Ел’Фарм" продає ліки за попереднім замовленням та відправляє поштою. Крім того, тоді розслідувачі з’ясували, що аптека також працює на російський ринок та продає західні ліки у РФ через сайт Tabletki.ua.