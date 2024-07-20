Зооволонтери показали, як врятували каченя з колектора у Києві

У столиці зоорятувальники дістали каченя, що провалилось у решітку зливоприймача та потрапило до колектора.

Про порятунок пернатого розповіли волонтери Kyiv Animal Rescue Group(Київська група порятунку тварин).

"Всі мами завжди дбайливо доглядають дітей, але іноді трапляється непередбачуване.

Мама качка вела своїх каченят до найближчої водойми, шлях до якої проходив через автотрасу. Малі весело бігли за мамою, проте четверо не впорались з переходом через решітку зливоприймача та впали туди", – розповіли волонтери.

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Як у Києві рятували каченя

Це побачив чоловік, що проходив повз. Він кинувся до зливоприймача та власноруч зняв кришку. Йому вдалось врятувати трьох каченят, однак ще одне по трубі потрапило у центральний зливостічний колектор.

Очевидець звернувся до диспетчерської Kyiv Animal Rescue Group.

На місце приїхали рятувальники: вони перекрили одну смугу дороги, відкрили люк у колектор та по вузькій затопленій трубі дістались до пернатого.

Врятовану тварину доправили у Садибу Нюшанік, де допомагають птахам.