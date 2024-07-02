Волонтери врятували собаку, який повільно помирав у сараї: його назвали Мрією

Активісти врятували собаку породи ньюфаундленд, якого покинула родина з Бородянки, що під Києвом. Тварина має численні хвороби і потребує складного лікування.

Історію ньюфаундленда, якому волонтери дали прізвисько Мрія, розповіли в Команді порятунку тварин міста Києва (Kyiv Animal Rescue Group).

Тварину у жахливому стані у сараї в Бородянці виявили сусіди. Сильний сморід, який ішов з будівлі, місцеві вважали трупним запахом і пішли прибрати тіло собаки.

"Але він був живим, зі страшними ранами, в котрих копирсались опариші", – зазначають зоозахисники.

На відео, яке опублікували зооактивісти, видно, що у виснаженої собаки бракує значної частини шерсті на тілі. Також його спина вкрита червонуватими ранами різних розмірів.

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Як виявилося, Мрію ще щеням узяла до себе багатодітна родина, яка, виїжджаючи на початку повномасштабної війни, залишила собаку на "неблагополучну" бабусю.

"Взяли, ймовірно, в якості іграшки, бо членів сім'ї не кидають, виїжджаючи на початку повномасштабного вторгнення. А іграшку кинули в Бородянці. Весь цей час собака жила в сараї, що їла – страшно навіть уявляти", – діляться активісти.

На відео, опублікованому зооактивістами, видно, що у виснаженої собаки бракує значної частини шерсті на тілі. Також її спина вкрита червонуватими ранами різних розмірів.

Операцію з порятунку хворої собаки 28 червня провела Громадської організації Varti, що надає допомогу тваринам Київської області.

У коментарі для "УП. Життя" керівниця організації Галина, яка брала участь у порятунку собаки, розповіла, що Мрія мала вольєр та будку. Однак через рани, які приваблювали мух, тварина вимушена була ховатися у сараї.

За словами активістки, старенька, під опікою якої була тварина, через поважний вік і проблеми із здоров’ям не могла надавати великому собаці належний догляд.

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Під час спілкування жінка визнала потребу в допомозі і погодилася написати відмову від тварини, аби волонтери змогли надалі опікуватися нею. Також власниця пообіцяла більше не брати собі домашніх тварин. У випадку порушення обіцянки зоозахисники будуть змушені звернутися до правоохоронних органів.

Галина прибула на місце разом із ветеринарним лікарем, тому вони змогли надати першу допомогу Мрії ще у Бородянці. Тварину почистили та зняли з тіла опаришів, які заполонили рани.

"Після цих обробок їй стало значно легше. І тільки після того, як ми встановили, що собака не має ні серцевої аритмії, ні інших захворювань, які могли би завадити транспортуванню, ми поклали її в машину", – поділилася Галина.

Протягом усіх неприємних, але необхідних процедур та тривалої дороги Мрія жодного разу не проявляла агресії. Також, незважаючи на біль, який переживала, тварина йшла до рук і була приязна. На думку активістки, це свідчить про добрий характер собаки.

Після прибуття до Києва тварина була настільки слабка, що не змогла піднятися сходами. Тому Мрію заносили до ветеринарної клініки на руках. Там фахівці встановили, що собака доволі молода – їй усього до чотирьох років.

"Ми зробимо все, щоб Мрієчка була здорова та щаслива, бо вона, як ніхто, того варта. Потім знайдемо їй Людину, котра мріяла все життя саме про неї – велику, пухнасту і вірну.

А поки ми звертаємось до всіх з проханням допомогти нам фінансово у оплаті за лікування цієї прекрасної великої собаки", – написали активісти.

Способи фінансової допомогти Мрії можна знайти за посиланням.

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