У Києві встановили арт-інсталяцію I’m Fine із пошкодженого телекомунікаційного обладнання

У Києві на Подолі встановили інсталяцію I’m Fine, зроблену з уламків телекомунікаційного обладнання, яке було пошкоджене під час війни. Її висота сягає людського зросту, довжина становить 7 метрів, а вага – 2,7 тонни.

Літери I’m Fine створили з реальних частин базових станцій і мережевого обладнання, пошкодженого під час обстрілів та російської окупації. У конструкції використані простріляні антени, понівечені щогли, перебиті дроти й мікросхеми, розірвані вибухами.

Над проєктом працювали український художник Олексій Сай і продюсер, засновник медіа-платформи Ukrainian Witness Віталій Дейнега, пише hromadske.

Літери I’m Fine створили з реальних частин базових станцій і мережевого обладнання, пошкодженого під час обстрілів Фото: автори проєкту/hromadske

Інсталяція символізує незламність української телекомунікаційної інфраструктури, яка продовжує відновлюватися навіть після значних руйнувань. Проєкт також є частиною ініціативи #I’mFineChallenge, яка закликає доносити правду про сьогодення через мистецтво.

РЕКЛАМА:

Інсталяція є продовженням роботи, яку представили на цьогорічному фестивалі Burning Man 2024 у США, у пустелі Блек-Рок. Там вона складалася з інших пошкоджених речей: простріляних дорожніх знаків, сонячних панелей, супутникових антен, табличок із назвами зруйнованих міст і розбитих парканів.

Burning Man –— це щорічний фестиваль незалежного мистецтва, що проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада, США. Він виник у 1986 році, коли група людей збудувала дерев'яне опудало і підпалила його у день літнього сонцестояння. Ця подія переросла в масштабний захід, що нині об'єднує людей з усього світу. Протягом декількох тижнів у пустелі з'являється імпровізований мегаполіс, який створюють разом усі учасники.

Гості активно брали участь у створенні мистецьких інсталяцій, перформансів та інших проєктів.

Раніше ми розповідали, що на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man український військовий DJ Tapolsky відіграв музичний сет поруч із інсталяцією "I’m Fine". Відео на каналі Української правди зібрало 100 тисяч переглядів за дві доби.