Фенікс та Меморіал загиблим: на Burning Man відкрили дві інсталяції від України. ФОТО

На культовому фестивалі Burning Man, що цього року розпочався 27 серпня, відкрили дві інсталяції від України – "Храм їжака" та "Український Фенікс", проєкт якого до останнього тримали в секреті.

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Інсталяцію у вигляді птаха-Фенікса, що нагадує герб України, відкрили 31 серпня в пустелі Блек-Рок, де й проходить фестиваль.

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Ця інсталяція була секретною, її встановили, обшитою дошками, які зрештою спалили, щоб вогонь відкрив саму скульптуру.

Український Фенікс ховався у великій коробці. Фото: Vitaliy Deynega / Facebook

"Народження через вогонь української скульптури. ...Вона про Україну і про кожного з нас. Про те як ми стали сильнішими ніж будь-коли", – написав у своєму Facebook засновник фонду Повернись живим, нині заступник Міністра оборони України Віталій Дейнега. Він також вів пряму трансляцію відкриття української інсталяції.

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"Це український Фенікс, який пройшов крізь вогонь і повстав з попелу. Візуально віх схожий на тризуб. Але це птах", – додав Дейнега.

Фото: Vitaliy Deynega / Facebook

Скульптуру Фенікса для Burning Man створили українські митці: художник Олексій Сай та архітекторка й художниця Дана Косміна. Скульптура висотою 8 метрів за задумом втілює єдність та непохитність українського духу, а перформанс зі спалюванням коробки, що приховувала її, символізував те, що сталося з Україною та українцями.

Фото: Vitaliy Deynega / Facebook

"Алегорія цього твору дуже проста. Нас як націю хотіли знищити. Але вогонь нас загартував. Ми вийшли з вогню і він тільки зробив нашу шкіру грубішою а нас – сильнішими. Ми переродились через вогонь. І нехай ми цього для себе не вибирали – але ми впорались і продовжуємо кожного дня... Мені здається, що ми як нація десь в цій точці. Вогонь ще обпікає і намагається нас знищити. Нам боляче. Нас обпікає полум'я війни і смерті. Але ми стаємо сильнішими ніж будь-коли були", – пояснив задум Дейнега.

Ще одну інсталяцію від України напередодні представила на фестивалі "Спільноти бьорнерів України". Це "Храм Їжака", що є меморіалом пам'яті українців, що загинули у повномасштабній війні.

Інсталяція "Храм їжака". Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

"Ми відкрили меморіал на найбільшому в Світі заході для вільних людей – Burning Man… Ми привезли десятки історій загиблих діячів культури, щоб показати, що ця війна не просто "військовий конфлікт", це – народна війна, в якій приймає участь кожен свідомий українець", – розповів художник Олександр Слободянюк.

Інсталяція "Храм їжака". Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

За його словами, на інсталяції зібрано історії загиблих художників, артистів, музикантів та інших людей мистецтва. Їхні історії надсилали близькі та рідні, які хотіли нагадати світові про свою втрату та наголосити, що війна і досі триває.

Інсталяція "Храм їжака". Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

"За два дні я виплекав всі сльози, бо по іншому просто неможливо. Дуже багато людей, дуже багато слів підтримки і розуміння. Здається, ми влучили прямо в серце", – поділився Слободянюк.

Інсталяція "Храм їжака". Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

Про фестиваль Burning Man

Burning Man – щорічний фестиваль незалежного мистецтва. Проходить починаючи з 1986 року в пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США). На фестивалі в пустелі встановлюють різноманітні артоб'єкти, а на завершення спалюють гігантську людську фігуру із дерева.

Цьогорічний Burning Man 2023 відбудеться 27 серпня – 4 вересня. Його тема: ANIMALIA.

У минулому році литовсько-американський табор Amber Dust встановив на фестивалі п'ятиметровий тризуб на знак солідарності з Україною. А як нашу країну представляли на фестивалі в попередні роки можна побачити на відео: