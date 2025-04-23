У Києві є місце, де іменинники святкують безкоштовно — розповідаємо де

У самому серці Києва, в історичній будівлі, розташований простір Generator, який пропонує іменинникам унікальну можливість — безкоштовну оренду локації для святкування дня народження. Це не лише подарунок, а й шанс відчути атмосферу місця, де поєднуються історія та сучасність.​

GNRTR — це більше, ніж просто коворкінг. Це ціла екосистема, що включає опен спейс, приватні офіси, бар&бістро, івент-зали та локації для зйомок.

Івент-зали в Генераторі підходять для різних форматів заходів: від тренінгів і лекцій до корпоративів та святкувань. Заклад має 3 варіанти локацій, найбільша вміщає до 120-ти гостей. Також ваш захід не залишеться без технічного супроводу, кейтерингу та клінінгу – все це Генератор організовує.

Для фрілансерів тут створені всі умови, щоб працювати з комфортом: загальні зони за приємним прайсом, переговорні кімнати, приватні офіси з меблями та системою терморегуляції і навіть бар&бістро, де можна як випити кави, так і повнцінно пообідати.

Пропозиція безкоштовної оренди для іменинників — це не лише можливість відсвяткувати важливу дату в особливому місці, а й шанс стати частиною спільноти, що генерує нові ідеї та проєкти.

Щоб скористатися акцією, варто лише залишити заявку на сайті gnrtr.com.ua або написати в інстаграмі @gnrtr1932