У Києві запустили екомашину для збирання батарейок

У столиці з’явилася машина, яка збирає вживані батарейки на перероблення. Це не сміттєвоз і не звичайний транспорт – це справжній "мисливець за батарейками". Спеціалізоване авто запустили компанія "Профпереробка" у співдружності із всеукраїнським екорухом "Батарейки, здавайтеся!". Проєкт має місію — дати батарейкам друге життя, а довкіллю – шанс залишитися чистим.

Як це працює?

Нове авто доставлятиме батарейки, зібрані в пунктах приймання екоруху, на склад. Там вони зберігаються, доки не накопичиться достатня партія для відправлення на заводи. Батарейки переробляються на підприємствах Eneris Recupyl у Польщі, Accurec у Німеччині, EraSteel у Франції та інших.

Відправку батарейок до Європи здійснює екорух "Батарейки, здавайтеся!" спільно з підрядником "Екологічні інвестиції". Усі етапи транспортування прозоро обліковуються: від пункту збирання до заводу, а звіти регулярно публікуються на сайті ініціативи.

Чому ця машина особлива?

Ця машина не просто виконує корисну функцію – вона створена для того, щоб надихати. Її не можна не помітити: яскравий дизайн, підсвічування, що імітує пульсацію енергії- та навіть декоративний магніт, який символізує збирання батарейок.

Перші результати вражають!

Протягом тестового місяця машина вже перевезла понад п’ять тонн батарейок. Усе це завдяки свідомим киянам, які здавали їх у пункти приймання екоруху "Батарейки, здавайтеся!", що працюють у партнерстві з мережами "ЕпіцентрК", "Сільпо", "NOVUS", "Велмарт", "JYSK", "Comfy", "FOZZY" та "METRO", а також у навчальних закладах та ЖК, які долучилися до проєкту.

Хто оплачує перероблення?

Фінансування перероблення батарейок беруть на себе згадані ритейл-мережі та дистриб’ютори батарейок – партнери руху "Батарейки, здавайтеся!": Panasonic, VARTA, Duracell, GP Batteries та інші бренди в рамках системи відповідальності виробника.

А витрати на вивезення батарейок на правому березі Києва фінансує "Профпереробка".

Як дізнатись, що ваш пункт приймання батарейок надійний?

Зверніть увагу: не всі пункти приймання в Києві прозоро звітують про перероблення зібраних батарейок. Щоб переконатися, що ваш пункт приймання надійний та зареєстрований у системі, перевірте його на сайті екоруху.

Якщо ви хочете відкрити пункт збирання батарейок у власній компанії, школі чи будинку – заповнюйте форму або звертайтеся до руху "Батарейки, здавайтеся!" за email: [email protected].

Довідка про организаторів

"Профпереробка" – провідна українська компанія, що займається комплексним управлінням відходами та забезпечує екологічно відповідальне поводження з ресурсами. Визначені офіційним виконавцем послуг Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) №2044 від 22.09.2021 року "Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Києва". Співзасновники "Асоціації управління відходами", учасники Глобального договору ООН в Україні щодо дотримання ESG-принципів (екологія, соціальний розвиток, управління).

Рух "Батарейки, здавайтеся!" – всеукраїнський екорух, заснований в 2013 році, який залучив вже понад 1,5 мільйонів українців здавати батарейки правильно. Пункти приймання руху знаходяться в усіх областях України.