У Києві викрили схему фіктивного вступу чоловіків до польського вишу: "послуга" коштувала 10 тисяч доларів

У Києві затримали студента, який допомагав чоловікам виїжджати за кордон

У Києві затримали студента-юриста, який за 10 тисяч доларів пропонував чоловікам призовного віку влаштувати їх на навчання до польського університету.

Йому загрожує позбавлення волі строком до 9 років, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Підозрюваному 24 роки. Він діяв разом зі спільниками, особи яких правоохоронці ще встановлюють.

Окрім грошей, чоловік брав у "клієнтів" документи, необхідні для вступу на навчання. Він обіцяв їм запрошення від польського університету, яке стало б підставою для виїзду з України.

Момент затримання підозрюваного Київська міська прокуратура/Facebook

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На "перемовини" з потенційними клієнтами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, які йому не належать. Так чоловік намагався справити враження.

Підозрюваному інкримінують організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України – частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті керівництво приватного вишу за хабарі оформлювало військовозобов’язаних чоловіків на навчання, щоб ті отримали відстрочку. Правоохоронці вилучили у них 4,5 мільйона гривень.