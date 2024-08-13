"Відстрочка" за 800 доларів: на Прикарпатті викрили освітянина, який брав хабар у вступника

В Івано-Франківську викрили освітянина, який за хабар обіцяв зарахувати військовозобов’язаного на навчання, щоб той отримав відстрочку від мобілізації.

За це секретар приймальної комісії фахового коледжу Львівського національного університету природокористування вимагав від абітурієнта призовного віку 800 доларів, повідомляє прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру секретарю приймальної комісії, завідувачу відділення державного коледжу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – кажуть правоохоронці.

Посадовець обіцяв зарахувати "абітурієнта" до фахового коледжу на денну форму навчання, що дала б можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

Правоохоронці затримали освітянина безпосередньо після отримання хабаря. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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Чоловіка вже відсторонили від посади, а тепер йому загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше хабарника-освітянина виявили у Харкові: викладач вишу вимагав 10 тисяч доларів за навчання на магістра.