У Києві жінка і двоє чоловіків обманювали лікарів, щоб отримувати рецепти на наркотичні ліки
У Києві поліцейські повідомили про підозру у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства жінці та двом чоловікам. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.
Як повідомляє поліція Києва, підозрювані – 30-річна киянка та раніше судимі чоловіки, 1985 та 1987 років народження. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що вони перебували на програмі замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю.
Шляхом обману лікарів різних медичних установ, підозрювані отримували рецепти на безкоштовні ліки, що містять наркотичний засіб метадон. Отримані рецептурні бланки вони використовували в аптеках Києва.
Загалом поліцейські встановили причетність фігурантів до 105 фактів заволодіння метадоном шляхом шахрайства.
Їм повідомлено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого частинами 1 та 2 статті 308 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Нагадаємо, з 13 жовтня 2023 року наркотичні ліки в аптеках України можна отримати лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт більше не діє.