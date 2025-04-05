Атака на Кривий Ріг: серед 9-ти загиблих дітей 3-річний хлопчик, якого намагалися реанімувати
Увечері 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою.
Як пише місцеве видання "Свої.Кривий Ріг", однією з жертв російського терору став трирічний Тимофій.
Хлопчика намагалися реанімувати, але його мама Валерія повідомила, що він не вижив. Батьки дитини у цей момент перебували поруч. За даними криворізького порталу, у Тимофія ледь пробивався пульс. Хлопчика забрала "швидка".
У момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з дитячого майданчика. Мама Валерія у той час була вдома, але після обстрілу одразу побігла на вулицю до своїх рідних.
"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків", – пригадує мама хлопчика.
Нагадаємо, увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Розі балістичною ракетою. За даними Офісу Генерального прокурора, загинули 18 людей, зокрема 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей.
Згодом російська армія знову атакувала місто. У приватному секторі виникло займання. Вогонь охопив будинки та інфраструктуру. Відомо про п’ятьох поранених та одну загиблу – жінка згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед".
З понеділка по середу – 7, 8 та 9 квітня – у Кривому Розі оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок обстрілів російської армії.