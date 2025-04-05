Атака на Кривий Ріг: серед 9-ти загиблих дітей 3-річний хлопчик, якого намагалися реанімувати

Увечері 4 квітня росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою.

Як пише місцеве видання "Свої.Кривий Ріг", однією з жертв російського терору став трирічний Тимофій.

Хлопчика намагалися реанімувати, але його мама Валерія повідомила, що він не вижив. Батьки дитини у цей момент перебували поруч. За даними криворізького порталу, у Тимофія ледь пробивався пульс. Хлопчика забрала "швидка".

Хлопчика намагалися реанімувати Скриншот з відео "Свої. Кривий Ріг"

У момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з дитячого майданчика. Мама Валерія у той час була вдома, але після обстрілу одразу побігла на вулицю до своїх рідних.

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"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків", – пригадує мама хлопчика.

Нагадаємо, увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Розі балістичною ракетою. За даними Офісу Генерального прокурора, загинули 18 людей, зокрема 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей.

Згодом російська армія знову атакувала місто. У приватному секторі виникло займання. Вогонь охопив будинки та інфраструктуру. Відомо про п’ятьох поранених та одну загиблу – жінка згоріла у приватному будинку, куди влучив "Шахед".

З понеділка по середу – 7, 8 та 9 квітня – у Кривому Розі оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок обстрілів російської армії.