"Мав сміливість ламати стереотипи": що відомо про студента, який загинув через удар РФ по Кривому Рогу

Внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу 17 січня загинув 20-річний студент педагогічного університету та вчитель Олексій Акименко. Хлопець брав активну участь у житті студентства, волонтерив, колекціонував книги та їздив у дослідницькі експедиції.

Про загибель Олексія та його бабусі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Криворізькому державному педагогічному університеті розповіли, що Олексій здобував освіту за спеціальністю "Географія".

Фото: Lena Zorina/Криворізький державний педагогічний університет/Zlata Sydorenko/Facebook Фото: Lena Zorina/Криворізький державний педагогічний університет/Zlata Sydorenko/Facebook Фото: Lena Zorina/Криворізький державний педагогічний університет/Zlata Sydorenko/Facebook Фото: Lena Zorina/Криворізький державний педагогічний університет/Zlata Sydorenko/Facebook

Викладач вишу Володимир Казаков зауважив, що в день трагедії, після першого удару по місту, юнак побіг до пошкодженої будівлі і намагався врятувати свою тітку.

РЕКЛАМА:

Місцеві зооволонтери стверджують, що 22-річна дівчина, яка загинула пізніше в лікарні Кривого Рогу, була двоюрідною тіткою Олексія.

"Ми втратили майбутнього географа і педагога. Він будував багато планів щодо мандрівок і походів, їздив у експедиції. Мав гострий розум і велику жагу до знань та вивчення світу. Він йшов на ризик і був готовий завжди прийти на допомогу людям", – написав Володимир Казаков.

У виші додали, що Олексій був головою культурно-масового сектору факультету, брав активну участь у діяльності студентської ради та "заряджав енергією" всіх навколо.

"Я зрозумів, що педагог – це друг і наставник, а стати ним – це справжнє мистецтво. Мене тішить, що я можу відійти від стандартних методик і експериментувати з новими підходами до роботи з дітьми", – згадують в університеті слова студента про педагогічну професію.

У навчальному закладі додали, що Олексій був неординарним та творчим і "мав сміливість ламати стереотипи".

Також хлопець викладав географію в Криворізькому ліцеї №35 "Імпульс". Колеги Олексія описали його як "талановитого та перспективного" педагога, який мав "грандіозні плани" на своє професійне та особисте життя.

"У пам’яті він залишиться веселим, активним, неймовірно харизматичним хлопцем. Захоплювався історією, досліджував довкілля рідного краю, мандрував горами, любив море. Умів дружити, підтримувати, надихати", – згадують Олексія в ліцеї.

У Центральній бібліотеці для дорослих Кривого Рогу розповіли, що хлопець був активним читачем та другом закладу.

Олексій Акименко також займався волонтерством і допомагав місцевому притулку для бездомних тварин, поділилися в зоозахисній спільноті Best Friend.

Благодійники згадують, що в 2021 році разом із студентами факультету хлопець зняв для звіринця ролик, а напередодні Нового року в 2024 році привіз для собак сіно, аби ті не мерзли.

"Це була та зустріч, яку ми добре запам'ятали і ще довго обговорювали те, яка неймовірно крута у нас молодь", – поділилися благодійники.

Колега Олексія зі студії дитячих свят Анжела Жукова вважає, що хлопець мав "велетенський творчий потенціал", був тим, "хто не просто вірив у дива, а створював їх".

"[Був] великим мрійником, мандрівником, новатором, оригіналом у створенні неперевершених образів, що дивували кожного, хто зустрічався з ним хоч раз. Завзятим колекціонером книжок та любителем старовинних речей.

Він був гарним другом, невід'ємною частиною нашої творчої родини. У наших серцях, в нашій пам'яті він назавжди залишиться яскравим майстром перевтілень, відчайдушним шукачем пригод, добрим чарівником", – йдеться в дописі Анжели Жукової.

Співчуття родині Олексія висловила і подруга юнака та очільниця Київського осередку Української спілки молодих географів Злата Сидоренко.

"Він був дуже хорошою людиною… Він – молодий, різнобічно обдарований, перспективний хлопець, який захоплювався спелеологією (наукою про дослідження печер – ред.)", – розповіла дівчина.

Нагадаємо, 17 січня через балістичний удар по Кривому Рогу загинула друга дружина переселенця Ігоря. Свою першу кохану чоловік поховав у Херсоні.