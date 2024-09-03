У лікарні Харкова помер 21-річний фельдшер, який рятував постраждалих під час обстрілу 1 вересня

У лікарні Харкова помер 21-річний фельдшер Євген Юрко. Він отримав тяжкі поранення, коли допомагав постраждалим внаслідок російської атаки 1 вересня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначила волонтерка Наталія Попова, Євген Юрко працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області. За лічені хвилини після першого обстрілу він із бригадою приїхав на виклик, щоб надати допомогу постраждалим.

У Харківському національному медичному університеті, де Євген навчався на п'ятому курсі, зазначили, що хлопець прибув на виклик до торговельного центру біля станції метро "Академіка Павлова".

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Однак під час повторного ракетного удару уламок ракети пробив йому голову. Його доправили до лікарні у важкому стані.

Харків’яни зібрали майже півмільйона гривень на порятунок життя медика. Однак травми Євгена виявилися несумісними з життям.

"Стан його був важкий. Лікарі робили все, що могли, але…

Співчуваю усім рідним і близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців", – написав мер Харкова Ігор Терехов.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області повідомили, що під час повторного обстрілу серйозні травми отримав і колега Євгена – лікар-анестезіолог Дмитро Піддубний.

"Цей випадок лише підкреслює ті жахливі умови, в яких працюють наші медики та інші екстрені служби. Щодня, ризикуючи власним життям, вони виконують свої обов’язки, допомагаючи постраждалим навіть під ворожим вогнем", – зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що армія Росії 1 вересня завдала близько 10 ударів по Харкову, постраждали понад 40 людей. Зокрема, внаслідок повторного ракетного удару по Харкову постраждали рятувальники та лікарі, які приїхали на виклик після обстрілу.