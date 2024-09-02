Як харківські школярі провели перший дзвоник під землею: навчання розпочалося на ще одній станції метро

У Харкові пролунав перший дзвоник на ще одній станції метро

У Харкові на станції метро "імені Масельського" прозвучав перший дзвоник для школярів метрошколи.

До нового навчального року тут відкрили чотири навчальних кабінети для дітей з Немишлянського району міста, повідомляє "Суспільне Харків".

Вхід до метрошколи на станції "імені Масельського" Євген Гертнер/Суспільне Харків

За словами директорки департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко, метрошколу відвідуватимуть понад 800 школярів.

Вони навчатимуться у дві зміни, зокрема у суботу.

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Відкриття нового осередку метрошколи Євген Гертнер/Суспільне Харків

"1 вересня 2023 року на п'яти станціях у нас розпочали навчання 900 дітей, а тут лише на одній – 800", – зауважила Деменко.

Всього у місті для навчання облаштували шість станцій метрополітену.

Заняття у метрошколі Євген Гертнер/Суспільне Харків

"І хоча цього року, через реалії війни, ми знову змушені розпочати навчальний процес переважно дистанційно, позитивні зміни є. Завдяки новозбудованій підземній школі, реконструйованим протирадіаційним укриттям та метрошколі, цьогоріч за парти сяде в п’ять разів більше учнів, ніж торік. Це маленьке досягнення дуже важливе для всього нашого міста!" – наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

Коридор метрошколи Євген Гертнер/Суспільне Харків

Нагадаємо, навесні у Харкові закінчили будувати першу підземну школу, розраховану на 900 дітей, які навчатимуться у дві зміни. Для проведення уроків в ній обладнали 20 кабінетів.