У "листі миру" Меланії Трамп не було згадки про викрадених Росією дітей – Регіональний центр прав людини

У листі дружини президента США Меланії Трамп, який вона написала правителю Кремля Володимиру Путіну, не було згадки про викрадених українських дітей.

Про це під час брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомила експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

За її словами, українська сторона сподівалась, що подружжя Трамп закличе російського диктатора повернути дітей, яких вивезли з України.

"Лист Меланії Трамп був дуже по-материнськи щирим – про долю дітей, які страждають від військового конфлікту. У ньому нуль слів про викрадених Путіним дітей.

Проблема не з листом, а з тим, що ми мали високі очікування, що не президент Америки, а його дружина звернеться до Путіна із закликом повернути маленьких українців", – пояснила Катерина Рашевська.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ поширювали інформацію про те, що Меланія Трамп порушила питання щодо українських дітей у Росії в особистому листі до Путіна.

Дональд Трамп особисто передав його російському диктатору під час їхніх переговорів на Алясці. Перша леді США не брала участь у цій поїздці.