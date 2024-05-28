У Лондоні відкрився "Музей безпритульності": яка там експозиція

У Лондоні відкрився перший у світі "Музей безпритульності", де відвідувачам розповідатимуть про досвід бездомних людей.

Музей був створений ще у 2015 році, але майже 10 років не мав сталої локації і постійно мандрував. Тепер він відкрився у парку Фінсбері на півночі Лондона, пишуть BBC London і Bloomberg.

Нині у музеї проходить інтерактивна експозиція "Як пережити Апокаліпсис" – це своєрідна вистава, яка триває 90 хвилин.

Волонтери музею розповідають про предмети, які колись пожертвували музею бездомні люди, а також історії їхніх власників.

Наприклад, дерев'яну палицю з ручкою колись використовував як імпровізовану заміну милицям бездомний чоловік, який страждав від хронічного болю в спині.

Чоловік випадково залишив милиці в автобусі, але потім знайшов на клумбі шматок викинутої деревини. Верх палиці був заокруглений, тож на нього було зручно спиратися рукою. Потім чоловік навіть прикрасив руків'я своєї нової "милиці".

"Ми хочемо трохи змінити сценарій того, що люди говорять про безпритульність. У бездомності багато сенсацій і жалю, багато розповідей про жертви. Те, що ми робимо з історіями – це про мудрість і креатив", – сказав менеджер музею Адам Геммінгс у коментарі Bloomberg.

Виставка триватиме до 30 листопада. У приміщенні музею може розміститися 25 відвідувачів одночасно.

"Не варто очікувати на ярлики. Завдяки підходу, який прагне зруйнувати традиційну модель скляних вітрин, ми презентуємо наші об'єкти через екскурсію, перформанс, поезію, спілкування та багато іншого", – йдеться на сайті "Музею безпритульності".

Нагадаємо, раніше в Одеському національному художньому музеї відкрилася виставка Олі Штейн.