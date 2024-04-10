Мюнхенський музей звільнив працівника, який повісив власну картину в галереї

Музей Pinakothek der Moderne у Мюнхені звільнив співробітника технічної служби після того, як з’ясувалося, що чоловік повісив одну з власних картин у частині галереї. Він розмістив її в секції сучасного мистецтва, поруч з роботами художника поп-арту Енді Воргола.



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Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, інцидент трапився 23 лютого, проте оголосили про нього лише в понеділок, 8 квітня.

51-річний працівник проніс свої роботи в музей "в надії на мистецький прорив". Він мав доступ до експозиції в неробочий час, тому не привернув уваги охоронців. Після того встановив полотно розміром 60 на 120 сантиметрів на порожній білій стіні в коридорі на першому поверсі галереї східного крила.

Такий вигляд має музей сучасного мистецтва в Мюнхені зсередини Schaustelle

"Співробітник вважає себе художником і, швидше за все, розглядав свою роль в музейній команді технічної служби як підробіток, щоб підтримати своє справжнє покликання", – розповів представник музею.

Картину встановили рано вранці, а помітили її вже після відкриття музею. Через потік відвідувачів співробітники вирішили залишити її до кінця робочого дня. Тому твір техніка провисів до 18:00.

В Pinakothek der Moderne заявили, що не будуть коментувати деталі та стиль картини, тому що це може “заохотити жартівників-імітаторів”. Чоловіка вже звільнили та заборонили входити на територію музею.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми не отримали жодного позитивного відгуку від відвідувачів галереї про цю картину", – сказала прессекретар установи.

До розслідування також залучили поліцію через умисне ушкодження майна – щоб повісити свою картину, працівник нібито просвердлив два отвори в стіні галереї.

Про музей

В музеї сучасного мистецтва Pinakothek der Moderne розміщені одразу 4 незалежні галереї за тематиками сучасного живопису, архітектури, дизайну та графіки. Він розташований в мюнхенському музейному кварталі Кунстареаль (Ареал мистецтва Мюнхена).

Постійна колекція музею налічує понад 20 000 робіт, серед яких картини Пабло Пікассо, Рене Магрітта Макса Бекмана і Пауля Клее.