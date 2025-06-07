Планували одружитися: у Луцьку внаслідок російської атаки загинула молода пара

У Луцьку внаслідок російської атаки в ніч на 6 червня загинула молода пара, яка планувала одружитися.

Про це повідомили в ефірі телемарафону "Єдині новини", депутат Луцької міської ради Роман Кравчук та міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Микола та Іванна жили на 8 поверсі будинку, в який стався приліт.

"Їхній автомобіль стоїть поряд з будинком, але на звʼязок вони не виходять. Ми сподівались на чудо… Але, на жаль, вони загинули від рук російських терористів..." – розповів Кравчук.

Незабаром пара планувала одружитися.

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Микола та Іванна Roma Kravchuk/Facebook

"Після влучання їхня квартира, спальня, все перекриття – обвалилося і їхні тіла опинилися у підвалі будинку", – з місця події повідомив кореспондент "Єдиних новин" Володимир Миколайчук.

Тіло хлопця знайшли 6 червня. Загиблу дівчину відшукали лише о 4:15 ранку 7 червня.

Мер Луцька Ігор Поліщук також показав, що лишилося від під'їзду будинку після російської атаки.

Нагадаємо, 6 червня росіяни вдарили по Луцьку безпілотниками та ракетами. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань.

Внаслідок атаки постраждали 30 людей. Для розбору завалів на допомогу прибули рятувальники з Рівненщини.