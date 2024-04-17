У Львові нейрохірурги видалили частину мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії

Львівські дитячі нейрохірурги провели складну операцію на мозку 4-річної пацієнтки з-за кордону, яка страждала від важких судомних нападів. Вони несли загрозу життю дитини та зупиняли її розвиток.

Як повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова, у Центрі нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії вперше оперували пацієнтку з-за кордону. В пошуку меддопомоги сім’я Рейчел Гріббен здолала 3 тисячі кілометрів.

"Коли дівчинці було півтора рочки, батьки помітили, що вона якось відстає в розвитку. Також в крихітки з’явилися незначні посмикування тіла. А вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад.

Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми", – розповідають лікарі.

Рейчел Гріббен з Північної Ірландії. Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

З часом напади у маленької Рейчел посилювалися та траплялися все частіше. Попри застосування протисудомної терапії, напади стримували розвиток дівчинки.

Американський нейрохірург Люк Томич сказав батькам дитини, що хірургічним шляхом її можна позбавити 80-90% нападів. За допомогою він порадив звернутися до львівських лікарів. Попри загрозу ракетних обстрілів, батьки дівчинки вирушили в Україну.

У Львові медики провели повне обстеження дитини для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності. Вони виявили зону, яка збігалася із зоною мальформації, тобто патології кори головного мозку.

Зібравши всю інформацію, команда нейрохірургів взялася за планування операції, адже надважливо було обрати найбезпечніший варіант доступу до ураженої ділянки мозку.

Львівські медики вперше лікували маленьку пацієнтку з-за кордону Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

"Ми вибрали цікавий – комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали, а потім видалили повністю.

Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками. А фокальна кортикальна дисплазія, тобто змінена частина мозку, була дуже близько до тієї зони.

Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології – інтеропераційний моніторинг та "навігаційну систему", які допомагають нам уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку", – розповідає Михайло Ловга, лікар-нейрохірург, керівник напрямку дитячої нейрохірургії та психоневрології Лікарні Святого Миколая.

Операція тривала сім годин і пройшла успішно. Медики кажуть, що завдяки втручанню вдалося досягти бажаного результату – судоми повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Маленька Рейчел вже повернулася додому.

Раніше у Львові медики врятували новонароджену, легеня якої була вкрита кістами. Вона могла померти будь-якої миті.