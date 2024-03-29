Вдарився ногою ще восени: львівські лікарі видалили пухлину з кістки 6-річного хлопчика

Медики видалили новоутворення всередині кістки 6-річного хлопчика, а потім закрили "дірку" за допомогою ребра.

Пухлина, що розрослася у великій гомілковій кістці, завдавала дитині нестерпного болю та могла зупинити ріст ноги, розповіли лікарі Першого медичного об’єднання Львова у соцмережах.

Хлопчик зі Львівщини на ім'я Матвій хворів ще з осені. Він грався на подвір’ї та вдарився правою ногою. Відтоді кінцівка почала боліти.

"Однак про це Матвійко зізнався батькам лише через кілька тижнів після удару, коли на гомілці вже з’явилася припухлість. Батьки негайно звернулися до лікаря.

На рентгенівському знімку неозброєним оком було видно, що у кістці відбулися зміни. Але тоді якогось гострого хірургічного захворювання медики не виявили", - кажуть лікарі.

З часом біль у нозі посилився, а припухлість збільшилася і почервоніла, тож батьки повезли сина до лікарні у місті. Після КТ-діагностики медики попередньо встановили діагноз – доброякісна пухлина кістки.

Новоутвір виник на місці забою і ріс не назовні, а всередину кістки. На момент звернення до хірургів пухлина сягала 6 см.

"Біль, який відчував Матвійко, став уже нестерпним. Адже чимала пухлина перекривала кістково-мозковий канал та посилила в ньому тиск. Хлопчику було важко ступати на ніжку", – кажуть у лікарні.

Кінцівка навіть могла перестати рости, адже пухлина розташувалася близько до зони росту кістки. Операція була необхідною.

Хірургам вдалося повністю видалили пухлину, та на її місці утворився отвір, який необхідно було закрити.



"Аби штучно з’єднати кістку, ми використали одинадцяте ребро хлопчика. Воно відноситься до плаваючих і має здатність відновлюватися самостійно. Тож ми запломбували дефект власною кістковою крихтою пацієнта.

Нам вдалося одномоментно і забрати пухлину, і усунути дефект, що виник внаслідок її видалення", – сказав медичний директор Дитячої Лікарні Святого Миколая, хірург Олександр Калінчук.

Операція тривала близько двох годин і пройшла добре. Нині маленький пацієнт відновлюється після операції, а восени готується піти до першого класу.

Нагадаємо, торік вперше на заході України онкохворому хлопчику пересадили стегнову кістку, надруковану на 3D-принтері.

Також у Черкасах вперше провели трансплантацію кісткового мозку від однієї дитини до іншої.

А нещодавно львівські лікарі вперше пересадили кістку з гомілки у щелепу без допомоги іноземних колег.