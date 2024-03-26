У Львові помер Герой України, науковець і політик Ігор Юхновський

У Львові на 99-му році життя відійшов у вічність перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, фізик-теоретик, політик і громадський діяч Ігор Юхновський.

Сумну звістку повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Помер Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Творець України та обличчя незалежності", – написав Садовий.

Коли відбудеться прощання та похорон з Юхновським наразі невідомо.

Ігор Юхновський у репортажі "Ігор Юхновський. Академік без грамоти" на УП Фото: Ліля Гуцол

У соцмережах українці, які знали Ігоря Юхновського, діляться своїми спогадами про діяча.

Так, музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пригадав, як "маленьким сидів в нього за чи на столі в інституті на Драгоманова, а він завжди розповідав щось цікаве…".

"Вся країна знає його як вченого, державного діяча, а я знаю його, як татового вчителя і колегу, доктора фізико-математичних наук. Щось сімейне є в спогадах про нього. Він – ціла епоха!", – додав музикант.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у своєму дописі пригадав позицію політика у питанні важливості утвердження державної мови.

"Ми повинні розуміти, що найсокровенніші ідеї в кожній галузі приходять до людини рідною мовою. Ми повинні створювати оригінальні, визнані у всьому світі речі. Ці речі приходитимуть у нашу свідомість лише через рідну мову. Якщо ми нехтуватимемо цим, наша нація ніколи не стане сильною. Українська мова – це питання життя і смерті нашої держави", – стверджував Ігор Юхновський, згадує омбудсман.

Ігор Юхновський – український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор та академік Національної академії наук України.

Саме йому належить ідея референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України.

Він був народним депутатом І – IV скликань Верховної Ради й очолював опозицію як Голова Народної Ради.

У 1991 році Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України, але набрав 1,74% голосів. У період з жовтня 1992 до 1993 року він працював на посаді першого віцепрем'єр-міністра України.

За президентства Віктора Ющенка Юхновський керував Українським інститутом національної пам'яті.

Також відомо, що у Львові Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики, відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР.

У 1990 році на його основі створили Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Ігор Юхновський є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року помер співавтор Акта проголошення незалежності України.