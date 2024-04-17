У Львові обрали проєкт меморіального військового кладовища: який вигляд воно матиме

У Львові оголосили про завершення архітектурного конкурсу на проєкт меморіального військового кладовища. Перемогу здобув авторський колектив із Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Рафшнайдер.

Про завершення конкурсу, який тривав три місяці, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що з ідеєю вже ознайомилися рідні загиблих Героїв, представники військових бригад Львівщини та громадськості.

Крім зони поховань, майбутній комплекс передбачатиме облаштування меморіального скверу, музею, монументу невідомому солдатові, каплицю та колумбарій, інформує про деталі проєкту-переможця Львівська міська рада.

"Ми обрали проєкт, де в центрі є поховання Героїв – це основний елемент, який ніщо не може затьмарити. З точки зору самих поховань, надмогильних споруд – тут все дотримано досить коректно. Є козацький хрест, є альтернативна версія цього поховання для нехристиян, є можливість дістатися до будь-якого місця поховання на кріслі колісному.

Багато ідей, озвучених на зустрічах з дорадчою радою, з родинами та організаціями, будемо враховувати. Ми маємо вийти на найкращий результат, який буде влаштовувати всіх", – зазначив Антон Коломєйцев, головний архітектор Львова.

Візуалізація проєкту меморіального військового кладовища у Львові

Львіська міська рада Львіська міська рада Львіська міська рада

За задумом, намогильні споруди, що матимуть уніфікований дизайн, створять із білого архітектурного бетону, оздобивши їх вкрапленнями натурального каменю. Також передбачають створення місця для розміщення квітів, лампадок і лавок.

Важливою частиною зони поховань стане колумбарій – місце для захоронення урн із прахом. Туди можна буде спуститися як сходами, так і пандусом.

"На передній частині комплексу біля вулиці Мечникова пропонуємо облаштувати площу із монументом невідомому воїну. Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну.

Ця вісь направлена на Північний Схід і Схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі повинне привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї," – каже автор проєкту Дмитро Райфшнайдер.

Візуально грані монументу невідомому солдату будуть нагадувати щит. Спорудження міститиме багато символів, зокрема зелені шляхи, що ведуть до неба. Рослинність, яку планують розмістити на щиті, буде вказувати на квіт нації, що пішов захищати державу.

У кінці "марсового поля" залишать хрест на честь Української галицької армії, який завершує центральну вісь усього комплексу. Біля хреста буде розміщена молитовна споруда.

Андрій Садовий звернув увагу на те, що проєкт не є повним відображенням вигляду комплексу в майбутньому. Концепцію будуть удосконалювати члени дорачної ради – військові, родини загиблих та представники духовенства.

Раніше ми пояснювали, кого будуть ховати на меморіальному військовму кладовищі.