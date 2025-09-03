У Львові на вулиці побили жінку, яка намагалася захистити від сімейного насилля матір з дітьми

Доповнено о 18:04

Виконавча директорка фестивалю української культури "ВиделкаFest" Іванна Антонюк заявила, що зазнала побиття на вулицях Львова після того, як намагалася захистити жінку від сімейного насилля.

Дівчина розповіла, що ввечері у Львові натрапила на компанію людей – двох чоловіків, жінку та пару дітей. Спершу Іванна почула лайку у відповідь на крики та плач двох дівчаток, а згодом побачила, як невідомий "хитався і кричав" на жінку, яка була схожа на його дружину.

За словами Антонюк, пізніше нетверезий чоловік застосував фізичне насильство щодо жінки. Через це Іванна застосувала перцевий балончик до нападника у спробі захистити його ймовірну дружину.

"Чоловік, який до цього кричав на весь двір матюки, підбіг до дружини, яка вела від нього двох маленьких дівчаток, і вдарив її кулаком у лице. Потім схопив за плече й почав сіпати.

Зрозумівши, що попередні спроби зупинити нападника його товаришем (як виявилось пізніше – кумом) не подіяли, я застосувала перцевий балончик, адже стало ясно: п’яний чоловік не зупиниться сам – він вже вдарив жінку кулаком. При доньках", – написала Іванна і опублікувала запис інциденту з камер відеоспостереження.

Після цього другий чоловік звалив на землю Антонюк, а його нетверезий товариш завдав їй кілька ударів ногами. При цьому мати дітей намагалася зупинити напад.

"Коли чоловіка відтягнули, а мені допомагали встати, він вирвався і продовжив бити мене ногами", – додала дівчина.

Іванна стверджує, що пізніше звернулася до поліції із заявою щодо нападу на неї. Згодом дівчині почали телефонувати з невідомого номера. Антонюк вирішила відповісти після того, як невідомі зв’язалися з її бабусею.

"Телефонує моя бабуся і каже, що до неї подзвонив "волонтер з Франківська" й передав: "Не можу додзвонитися до вашої внучки, ні на особистий, ні на робочий номер" (останній я не вказувала як контактний для поліції і не повідомляла про нього взагалі). І диктує саме той, з якого мені дзвонили раніше", – поділилася Іванна.

Під час телефонної розмови чоловік, який представився волонтером, намагався домовитися про зустріч із нею, аби "пояснити ситуацію". За словами Антонюк, невідомий звертався до неї як "сонечко", казав, що не бив, а лише "потягнув за плече" дружину та маніпулював "байдужістю до військових".

Від зустрічі Іванна відмовилася. Згодом адвокатське об’єднання "АДДАТІ ГРУП", яке погодилося захищати права Антонюк, повідомило, що після інциденту поліція відкрила два кримінальні провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу (легке тілесне ушкодження). В одній справі Іванна має статус потерпілої, в іншій є потенційною підозрюваною.

На чоловіка, який ударив свою дружину, подали заяви до поліції для притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насилля (частина 2 статті 173-2 КУпАП).

"Це історія не про те, що побили мене. Це історія про двох дівчат та дружину, які в будь-який момент можуть бути побитими тим, хто повинен їх захищати. Побитими, бо він сильніший і "не в настрої" чи "сама довела". Побитими кулаками по обличчю замість конструктивного діалогу, як заведено у цивілізованому суспільстві.

Це про виховання дівчат, які переймають патерни поведінки батьків. Які, коли виростуть, вважатимуть, що це нормально, коли їх гамселить їхній чоловік – бо ж так робив батько", – переконана Іванна.

Оновлено. У коментарі для "УП. Життя" тимчасова виконувачка обов’язків начальника відділу комунікації поліції Львівської області Аліна Подрейко підтвердила, що подія відбулася 31 липня по вулиці Городоцькій у Львові.

1 серпня правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо нападу на 23-річну дівчину. Наразі досудове розслідування триває – в його межах поліціянти опитали постраждалу та свідків, також провели необхідні експертизи. Поки підозри у побитті нікому не вручали.

У поліції підтвердили, що кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ також триває щодо нападу дівчини на чоловіка – його відкрили 6 серпня.

Нагадаємо, за даними Національної поліції, за п’ять місяців 2025 року правоохоронці отримали понад 53 тисячі заяв про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насиллям.

Текст оновлено. Додано коментар поліції Львівщини.