У Мадриді планують влаштувати масштабний феєрверк у заповіднику: зоозахисники проти

Міська рада Мадрида планує влаштувати гучний феєрверк у природному заповіднику, створеному на нещодавно відновленій річці Мансанарес. Екологи та зоозахисники протестують проти такого наміру.

Вони кажуть, що піротехнічне шоу mascletà спричинить серйозну шкоду дикій природі, зокрема, птахам, які лише нещодавно повернулися до річки Мансанарес, пише The Guardian.

Mascletà – валенсійське традиційне піротехнічне шоу, що є частиною las fallas – фестивалю, який проводять Мадрид і Валенсія для залучення туристів до двох міст.

Після того, як влада Мадрида провела очищення водойми, що пролягає через серце Мадрида і донедавна була заповнена застійною водою, поблизу неї оселилися 134 види птахів, зокрема чаплі, качки, крижні, мускусні качки та крижні. Тут також мешкають численні риби, амфібії та дрібні ссавці, зокрема видри.

Екологи кажуть, що для феєрверків mascletà використають 300 кілограмів пороху. Це шоу є акустично шкідливим для диких і домашніх тварин, а також може спровокувати підвищення кров'яного тиску та стрес у вразливих людей.

"У цьому районі можуть бути люди, які також постраждають, але ми можемо їх принаймні попередити. Тварини не отримують попередження", – каже професорка Кендра Култер, експертка з етики тварин у коледжі Гуронського університету Канади.

Зоозахисники також посилаються на дослідження, які свідчать, що феєрверки мають довготривалий негативний вплив на популяції диких птахів. І якщо вони вже почали гніздуватися, деякі з них не зможуть знайти дорогу назад до своїх гнізд.

"Феєрверки лякають і завдають шкоди всім тваринам. До 50% собак відчувають страх. Диких тварин важче вивчати, але були випадки, коли птахи падали мертвими з неба. Був також випадок, коли птахи були настільки налякані, що залетіли так далеко в море, звідки не змогли повернутися живими", – пояснює Кендра Култер.

Собаки через таке шоу можуть назавжди втратити слух. За оцінками Американського товариства захисту тварин, п’ята частина домашніх тварин зникає внаслідок гучних звуків феєрверків або грози.

"Незрозуміло, чому з усіх місць для проведення mascletà вибрали саме це. Хіба через незнання" – каже Марія Долорес Гарсія, захисниця прав тварин. Вона оскаржила план святкування, мотивуючи це тим, що запропоноване місце, відповідно до законодавства Іспанії про спадщину, є охоронюваною територією.

Нагадаємо, японські жінки вперше за понад тисячу років візьмуть участь у традиційному "оголеному фестивалі".