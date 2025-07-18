У київському метро дівчина викрикнула "Слава Росії": її вдарили по голові

У київському метрополітені стався конфлікт між пасажирами: дівчина вигукувала антиукраїнські репліки, зокрема "Слава Росії", після чого сторонній чоловік вдарив її по голові.

Відео сутички поширилося в Telegram-каналах, і правоохоронці дізналися про інцидент із соцмереж, повідомляє поліція Києва.

За словами очевидців, дівчина лаялася, образливо висловлювалася про українців і провокувала пасажирів вигуками на підтримку країни-агресора. Після удару декілька людей запропонували висадити її з вагона.

У поліції зазначили, що співробітники управління в метрополітені вже встановлюють усіх учасників події та вирішують питання правової кваліфікації інциденту.

"Закликаємо громадян дотримуватись законності. Якщо ви стали свідком правопорушення – повідомте правоохоронні органи", – наголосили поліціянти.

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Нагадаємо, раніше у День жалоби після обстрілу Києва жінка голосно слухала російську музику і танцювала на балконі: поліція провела з нею бесіду.